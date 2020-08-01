"Черная пантера" Наоми Кэмпбелл в необычной позе удивила фанатов (Фото)

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала архивное черно-белое фото, на котором изображена в совершенно полуобнаженном виде.

50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл стала героиней черно-белого снимка. Наоми снялась в наряде и аксессуарах, напоминающих одеяния африканских племен.

Модель убрала руки за голову, широко расставила ноги и поднялась на носки. Кэмпбелл немного присела, переведя акцент на свои идеальные накачанные бедра. На лице Наоми не было яркого мейкапа. Взгляд она устремила вправо. "Бритые брови", - написала модель, отметив из всего образа свои брови-ниточки.

Звездные друзья супермодели остались в приятном удивлении. Они отметили, что потрясены таким кадром. "Фантастически", - оценила кадр мама Илона Маска. 72-летняя Мэй Маск и сама является моделью, при этом она родила троих детей.

View this post on Instagram A post shared by Naomi Campbell (@naomi) on Jul 30, 2020 at 4:23pm PDT

"Вы совершенство", "Невероятная красота", "Легенда на все время", "Самая красивая женщина в мире", "Потрясающая красота", "Очень смело!", "Завораживающая фигура. Больше, чем мечта", "Мой идеал уже много лет", "Нет слов, чтобы выразить мой восторг", - написали фолловеры.

Напомним, недавно 50-летняя звезда подиумов опубликовала три смелых фото, отметив на них дом моды Valentino.