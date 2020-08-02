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Жерара Депардье обвинили в изнасиловании 22-летней девушки: дело снова открыли

Жерара Депардье обвинили в изнасиловании 22-летней девушки: дело снова открыли
Обновлено 17:59 Сегодня Телеграф
Против 71-летнего французского актера Жерара Депардье во второй раз восстановят дело об изнасиловании 22-летней девушки, которая снова подала жалобу. Имя девушки не раскрывается.

Парижская прокуратура направила судье запрос в пятницу, 31 июля, после того как актриса, которая ранее уже писала заявление на Депардье в 2018 году, снова обратилась в правоохранительные органы, сообщает rtl.lu.

Согласно рассказу вероятной потерпевшей, 71-летний актер домогался ее, когда девушка навещала артиста в его парижском доме для репетиции театральной пьесы в неформальной обстановке. Впоследствии выяснилось, что Жерар Депардье был другом отца молодой актрисы и обещал ему лично проконсультировать девушку относительно будущей карьеры в театре.

Позже Депардье отрицал свою вину и был поражен тем, что прокуратура начала против него предварительное расследование.

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Напомним, что в июне 2019 года прокуратура Франции закрыла дело в отношении жалобы молодой французской актрисы, которая обвинила французского актера, Жерара Депардье, в изнасиловании.

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Все по теме:

Изнасилование, Депардье, Обвинение.

Автор:

Телеграф
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