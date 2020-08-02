Меган Маркл пожертвовала около 10 тысяч долларов для беженцев

Меган Маркл продолжает принимать активное участие в благотворительных программах.

Фонд The Royal Foundation пожертвовал 8000 фунтов стерлингов от имени герцогини Сассекской организации Migrateful.

Отметим, что Migrateful - это благотворительная организация, миссия которой заключается в расширении возможностей беженцев и уязвимых мигрантов, помогая им организовывать свои собственные кулинарные курсы.

Фонд подтвердил получение денежного перевода и поблагодарил супругу принца Гарри за отзывчивость в столь нелегкое время.

View this post on Instagram A post shared by Harry and Meg (@the_harry_meg_corner) on May 21, 2020 at 11:29am PDT

"Счастливы сообщить, что получили пожертвование в размере 8000 фунтов от The Royal Foundation от имени герцогини Сассекской. Благодарим за взнос, который пойдет на поддержку миссии Migrateful", - говорится в сообщении организации.

Напомним, 38-летняя супруга принца Гарри проиграла в мае первое слушание против Associated Newspapers и теперь обязана выплатить 87 000 долларов в качестве издержек. На данном этапе Меган Маркл готовится к новым судебным слушаниям.

Также, 4 августа супруге принца Гарри исполнится 39 лет. По традиции в день рождения старших членов королевской семьи Великобритании звучит колокол в Вестминстерском аббатстве. Но в случае с Меган Маркл этого не произойдет.