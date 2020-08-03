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Проделки инопланетян: Илон Маск раскрыл "великую" тайну

Проделки инопланетян: Илон Маск раскрыл "великую" тайну
13:55 Сегодня Телеграф
Одна из вещей, которые лучше всего получаются у Илона Маска, — совмещать большие достижения с ребяческим поведением в соцсетях.

Знаменитому инженеру, основателю SpaceX, PayPal, Neuralink, а также гендиректору Tesla снова неймется. Илон Маск в очередной раз решил пошутить в своем Twitter-аккаунте.

Маск написал, что египетские пирамиды были построены инопланетянами.

Вскоре фолловеры миллиардера начали жестко критиковать его за то, что он поддерживает одну из теорий заговора.

Больше всего внимания привлек пост министра Египта по международному сотрудничеству Рании А. Аль Машат, которая пригласила Илона Маска и SpaceX в свою страну для "исследований документов о том, как были построены пирамиды и проверки гробниц их строителей".

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Некоторые пользователи даже назвали его расистом. Комик из Южной Африки Яасин Барнс написал: "Белым людям легче поверить, что инопланетяне построили пирамиды, чем принять идею, которая принадлежит африканцам".

После этого инженер объяснил, что это была всего лишь шутка, добавив к посту ссылки на Википедию и статью BBC.

Как известно, Илон Маск не только любит пошутить в интернете, но и занимается активным развитием своих компаний. Недавно основатель компании Tesla заявил о скором появлении двух новых моделей электрокаров.

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Пирамида, Илон Маск.

Автор:

Телеграф
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