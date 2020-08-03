Проделки инопланетян: Илон Маск раскрыл "великую" тайну

Одна из вещей, которые лучше всего получаются у Илона Маска, — совмещать большие достижения с ребяческим поведением в соцсетях.

Знаменитому инженеру, основателю SpaceX, PayPal, Neuralink, а также гендиректору Tesla снова неймется. Илон Маск в очередной раз решил пошутить в своем Twitter-аккаунте.

Маск написал, что египетские пирамиды были построены инопланетянами.

Вскоре фолловеры миллиардера начали жестко критиковать его за то, что он поддерживает одну из теорий заговора.

Aliens built the pyramids obv — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2020

Больше всего внимания привлек пост министра Египта по международному сотрудничеству Рании А. Аль Машат, которая пригласила Илона Маска и SpaceX в свою страну для "исследований документов о том, как были построены пирамиды и проверки гробниц их строителей".

Некоторые пользователи даже назвали его расистом. Комик из Южной Африки Яасин Барнс написал: "Белым людям легче поверить, что инопланетяне построили пирамиды, чем принять идею, которая принадлежит африканцам".

После этого инженер объяснил, что это была всего лишь шутка, добавив к посту ссылки на Википедию и статью BBC.

Как известно, Илон Маск не только любит пошутить в интернете, но и занимается активным развитием своих компаний. Недавно основатель компании Tesla заявил о скором появлении двух новых моделей электрокаров.