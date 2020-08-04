Мишель Обама поздравила мужа с днем рождения: "Мой милый парень" (Фото)

Мишель Обама поздравила своего супруга, 44-го американского президента Барака Обаму с 59-летием, обнародовав в соцсети снимок, на котором их семья запечатлена на фоне моря.
На фото семья они изображены на скалистом побережье на фоне моря. Все члены одеты в шорты и футболки. Мишель Обама держит в руках бутылку с напитком.
"С днем рождения, мой любимый парень. Поднимем бокал за все хорошие дни, голубое небо и новые приключения", - написала Мишель на своей официальной странице в Инстаграм.
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Всего за несколько часов это трогательное сообщение набрало рекордные более 2 миллионов лайков и тысячи комментариев.
Как сообщалось ранее, в апреле этого года Мишель Обама обнародовала фото со своей 82-летней мамой.