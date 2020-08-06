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Тина Кунаки показала безупречные формы в бикини

Тина Кунаки показала безупречные формы в бикини
11:56 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Супруга французского актера Венсана Касселя, модель Тина Кунаки продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике.

23-летняя Тина опубликовала в Instagram новый снимок, на котором предстала в стильном бикини небесно-голубого цвета. Наряд модели отлично подчеркнул ее безупречную фигуру: пышную грудь, плоский живот и подтянутую попу.

Автором снимка выступила подруга Тины - фотограф Морган Лэй.

Кадр был сделан на острове Миконос в Эгейском море. Как подтверждение, Кунаки отметила в качестве геопозиции пятизвездочный отель Cavo Tagoo Mykonos, в котором видимо они и остановились.

 
 
 
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@morganelay pour changer

Публикация от TINA KUNAKEY (@tinakunakey)

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Напомним, в июле Тина Кунаки стала главной героиней рекламного кампейна новой коллекции белья Cuup. Кроме того, Кунаки отметила, что выступила не только моделью, но и арт-директором модной съемки.

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Все по теме:

Модель, Снимок, Тина Кунаки.

Автор:

Телеграф
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