Тина Кунаки показала безупречные формы в бикини

Супруга французского актера Венсана Касселя, модель Тина Кунаки продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике.

23-летняя Тина опубликовала в Instagram новый снимок, на котором предстала в стильном бикини небесно-голубого цвета. Наряд модели отлично подчеркнул ее безупречную фигуру: пышную грудь, плоский живот и подтянутую попу.

Автором снимка выступила подруга Тины - фотограф Морган Лэй.

Кадр был сделан на острове Миконос в Эгейском море. Как подтверждение, Кунаки отметила в качестве геопозиции пятизвездочный отель Cavo Tagoo Mykonos, в котором видимо они и остановились.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @morganelay pour changer Публикация от TINA KUNAKEY (@tinakunakey) 5 Авг 2020 в 11:41 PDT

Напомним, в июле Тина Кунаки стала главной героиней рекламного кампейна новой коллекции белья Cuup. Кроме того, Кунаки отметила, что выступила не только моделью, но и арт-директором модной съемки.