Продюсера Бейонсе, Jay-Z и Дрейка арестовали за сексуальные домогательства

Продюсер Ноэль Фишер арестован за сексуальные домогательства и нападение.

Полиция Лос-Анджелеса задержала обладателя премии "Грэмми", музыкального продюсера Ноэля Фишера. Продюсера заподозрили в сексуальном домогательстве и нападении.

В офисе прокурора округа Лос-Анджелес заявили, что инциденты с участием Фишера якобы произошли с период с 2010 по 2018 годы. Детективы Специального бюро по делам потерпевших передали дело на рассмотрение в окружную прокуратуру округа Лос-Анджелес и считают, что количество жертв Фишера может исчисляться десятками.

Отмечается, что сумма его залога составила 6,3 миллиона долларов.

В минувшем году певица и модель Кристина Бач выиграла суд, обвинив Фишера в насилии. О неподобающем поведении продюсера также рассказывали Биби Рекса и Джесси Рейес.

Ранее продюсер сотрудничал с Jay-Z, Maroon 5, Дрейком, Lil Wayne, Ники Минаж и Бейонсе.

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