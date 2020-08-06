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Продюсера Бейонсе, Jay-Z и Дрейка арестовали за сексуальные домогательства

Продюсера Бейонсе, Jay-Z и Дрейка арестовали за сексуальные домогательства
Обновлено 19:37 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Продюсер Ноэль Фишер арестован за сексуальные домогательства и нападение.

Полиция Лос-Анджелеса задержала обладателя премии "Грэмми", музыкального продюсера Ноэля Фишера. Продюсера заподозрили в сексуальном домогательстве и нападении.

В офисе прокурора округа Лос-Анджелес заявили, что инциденты с участием Фишера якобы произошли с период с 2010 по 2018 годы. Детективы Специального бюро по делам потерпевших передали дело на рассмотрение в окружную прокуратуру округа Лос-Анджелес и считают, что количество жертв Фишера может исчисляться десятками.

Отмечается, что сумма его залога составила 6,3 миллиона долларов.

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В минувшем году певица и модель Кристина Бач выиграла суд, обвинив Фишера в насилии. О неподобающем поведении продюсера также рассказывали Биби Рекса и Джесси Рейес.

Ранее продюсер сотрудничал с Jay-Z, Maroon 5, Дрейком, Lil Wayne, Ники Минаж и Бейонсе.

Как сообщалось ранее, рэпер FBG Duck был убит в Чикаго во время стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля.

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Все по теме:

Обвинение, Ноэль Фишер, Сексуальное насилие, Detail.

Автор:

Телеграф
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