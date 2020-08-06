ФБР изъяла оружие у звезды YouTube Джейка Пола

На территорию дома популярного американского блогера Джейка Пола прибыли сотрудники ФБР с ордером на обыск.

В США сотрудники ФБР обыскали дом актера и звезды YouTube Джейка Пола. У него изъяли оружие, в том числе и винтовки.

В издании TMZ уверены, что происходящее не является пранком, которыми известен блогер. О том, с чем именно связан обыск, не уточняется.

Адвокаты Пола сообщают, что он намерен сотрудничать со следствием.

View this post on Instagram A post shared by Jake Paul (@jakepaul) on Jul 19, 2020 at 2:46pm PDT

Отметим, что у YouTube канала 23-летнего Джейка Пола более 20 млн подписчиков. По данным Forbes, за 2018 год Пол заработал 21,5 миллиона долларов. Он известен многочисленными скандалами и розыгрышами.

Как сообщалось ранее, продюсера Бейонсе, Jay-Z и Дрейка и обладателя премии "Грэмми" Ноэля Фишера арестовали за сексуальные домогательства.