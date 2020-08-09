Пандемия, расовые конфликты и лицемерие Трампа: Мишель Обама призналась, что страдает легкой формой депрессии

Во втором выпуске собственного подкаста на Spotify, жена 44-го президента США Барака Обамы поделилась с подписчиками своими размышлениями о современных проблемах мира.

Так, Мишель Обама призналась, что страдает легкой формой депрессии, которое она связала с пандемией, расистским насилием и лицемерием администрации Трампа.

Об этом Обама рассказала во время разговора с американской журналисткой Мишель Норрис.

"Я просыпаюсь посреди ночи, потому что беспокоюсь о чем-то или ощущаю тяжесть. Я стараюсь заниматься спортом, хотя на протяжении этого карантина были периоды, когда я чувствовала себя слишком подавленной", - призналась Мишель.

View this post on Instagram A post shared by Michelle Obama (@michelleobama) on Aug 6, 2020 at 1:18pm PDT

Напомним, что Мишель Обама запустила свой подкаст на платформе Spotify в конце июля этого года. Свой первый выпуск женщина записала со своим мужем Бараком Обамой.

Как сообщалось ранее, Мишель Обама поздравила своего супруга, 44-го американского президента Барака Обаму с 59-летием, обнародовав в соцсети снимок, на котором их семья запечатлена на фоне моря.