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Пандемия, расовые конфликты и лицемерие Трампа: Мишель Обама призналась, что страдает легкой формой депрессии

Пандемия, расовые конфликты и лицемерие Трампа: Мишель Обама призналась, что страдает легкой формой депрессии
Обновлено 16:10 Сегодня Телеграф
Во втором выпуске собственного подкаста на Spotify, жена 44-го президента США Барака Обамы поделилась с подписчиками своими размышлениями о современных проблемах мира.

Так, Мишель Обама призналась, что страдает легкой формой депрессии, которое она связала с пандемией, расистским насилием и лицемерием администрации Трампа.

Об этом Обама рассказала во время разговора с американской журналисткой Мишель Норрис.

"Я просыпаюсь посреди ночи, потому что беспокоюсь о чем-то или ощущаю тяжесть. Я стараюсь заниматься спортом, хотя на протяжении этого карантина были периоды, когда я чувствовала себя слишком подавленной", - призналась Мишель.

 
 
 
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Напомним, что Мишель Обама запустила свой подкаст на платформе Spotify в конце июля этого года. Свой первый выпуск женщина записала со своим мужем Бараком Обамой.

Как сообщалось ранее, Мишель Обама поздравила своего супруга, 44-го американского президента Барака Обаму с 59-летием, обнародовав в соцсети снимок, на котором их семья запечатлена на фоне моря.

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Все по теме:

Мишель Обама, Подкаст, Мишель Норрис.

Автор:

Телеграф
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