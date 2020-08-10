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"Я гадкий утенок": Григорий Решетник впервые решился рассказать о детской болезни

"Я гадкий утенок": Григорий Решетник впервые решился рассказать о детской болезни
Обновлено 09:09 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинский телеведущий признался, что с самого детства страдал заболеванием, которое полностью поразило его кожу.

Во время интервью со своей коллегой Машей Ефросинией в программе "Экзамен" Григорий Решетник, который является неизменным ведущим шоу "Холостяк", рассказал, что до 14 лет страдал заболеванием кожи - стрептодермией и нейродермитом.

С двухлетнего возраста мужчина стеснялся своей внешности: "Я гадкий утенок. Все руки, вся кожа в таких высыпаниях, это пораженное тело. У меня детские колготки прилипали к такой степени, что я ночью садился в ванну. Это все чешется".

Решетник признался, что из-за болезни его никогда не брали на спортивные соревнования, а позже и совсем отправили на домашнее обучение.

Григорий Решетник

Кадр из видео программы "Экзамен"

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Когда же Григорию исполнилось 14 лет, то все высыпания на теле парня прошли всего за три недели. Тогда трансформациям  посодействовали гормональные изменения организма.

 
 
 
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Как сообщалось ранее, на днях стартовали съемкки нового романтического реалити - "Холостячка", что выйдет уже этой осенью на телеканале СТБ. Главной героиней украинской версии проекта стала актриса театра и кино, звезда сериала Крепостная Ксения Мишина.

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Детство, Григорий Решетник.

Автор:

Телеграф
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