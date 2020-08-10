"Я гадкий утенок": Григорий Решетник впервые решился рассказать о детской болезни

Украинский телеведущий признался, что с самого детства страдал заболеванием, которое полностью поразило его кожу.

Во время интервью со своей коллегой Машей Ефросинией в программе "Экзамен" Григорий Решетник, который является неизменным ведущим шоу "Холостяк", рассказал, что до 14 лет страдал заболеванием кожи - стрептодермией и нейродермитом.

С двухлетнего возраста мужчина стеснялся своей внешности: "Я гадкий утенок. Все руки, вся кожа в таких высыпаниях, это пораженное тело. У меня детские колготки прилипали к такой степени, что я ночью садился в ванну. Это все чешется".

Решетник признался, что из-за болезни его никогда не брали на спортивные соревнования, а позже и совсем отправили на домашнее обучение.

Кадр из видео программы "Экзамен"

Когда же Григорию исполнилось 14 лет, то все высыпания на теле парня прошли всего за три недели. Тогда трансформациям посодействовали гормональные изменения организма.

View this post on Instagram A post shared by Григорій Решетнік • RG (@grisha_reshetnik) on Aug 7, 2020 at 11:47am PDT

Как сообщалось ранее, на днях стартовали съемкки нового романтического реалити - "Холостячка", что выйдет уже этой осенью на телеканале СТБ. Главной героиней украинской версии проекта стала актриса театра и кино, звезда сериала Крепостная Ксения Мишина.