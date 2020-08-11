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Совершенно другой человек: дочь Оззи Осборна потеряла 39 кг (Фото)

Совершенно другой человек: дочь Оззи Осборна потеряла 39 кг (Фото)
Обновлено 10:07 Сегодня Телеграф
Во время карантина Келли Осборн заинтриговала поклонников постройневшей фигурой.

35-летняя дочь британского рок-музыканта Оззи Осборна удивила неожиданным преображением.

Келли поделилась снимком в автомобиле, на котором выглядит заметно похудевшей. Звезда сбросила почти 40 килограммов.

"Да, я похудела на 39 килограммов с тех пор, как мы последний раз виделись. Ты можешь в это поверить?" - ответила в Инстаграм Осборн своей подруге Джинни Май.

 
 
 
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Однако за какой именно период потеряла вес Келли, она не сообщила и что именно делала ради такого результата также неизвестно.

Келли Осборн

Такой была Келли Осборн в 2005 году

Напомним, недавно дочь Оззи Осборна призналась, почему бросила пить. Келли не употребляет уже с 2017 года.

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Все по теме:

Оззи Осборн, Келли Осборн, Похудание.

Автор:

Телеграф
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