Совершенно другой человек: дочь Оззи Осборна потеряла 39 кг (Фото)

35-летняя дочь британского рок-музыканта Оззи Осборна удивила неожиданным преображением.
Келли поделилась снимком в автомобиле, на котором выглядит заметно похудевшей. Звезда сбросила почти 40 килограммов.
"Да, я похудела на 39 килограммов с тех пор, как мы последний раз виделись. Ты можешь в это поверить?" - ответила в Инстаграм Осборн своей подруге Джинни Май.
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Однако за какой именно период потеряла вес Келли, она не сообщила и что именно делала ради такого результата также неизвестно.
Такой была Келли Осборн в 2005 году
Напомним, недавно дочь Оззи Осборна призналась, почему бросила пить. Келли не употребляет уже с 2017 года.