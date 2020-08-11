Продолжает соблазнять фанов: Тина Кунаки опубликовала новые сексуальное фото

23-летняя французская модель опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков, на предстала в стильном летнем ромпере. На одном из них девушка позировала одна, а на втором она позирует уже со своим братом - Закари.
Автором новых снимков вновь стала близкая подруга Тины - фотограф Морган Лэй. На всех фото модель ее отметила.
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Также Тина поделилась снимками в бикини.
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Отметим, что пока Тина находится на острове Миконос, что находится в Эгейском море, ее супруг актер Венсан Кассель находится в Италии на озере Комо с бывшей женой Моникой Беллуччи и их двумя дочками — Девой и Леони.