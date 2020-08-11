Продолжает соблазнять фанов: Тина Кунаки опубликовала новые сексуальное фото

Молодая супруга французского актера Венсана Касселя модель Тина Кунаки порадовала поклонников очередными сексуальными фотографиями.

23-летняя французская модель опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков, на предстала в стильном летнем ромпере. На одном из них девушка позировала одна, а на втором она позирует уже со своим братом - Закари.

Автором новых снимков вновь стала близкая подруга Тины - фотограф Морган Лэй. На всех фото модель ее отметила.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TINA KUNAKEY (@tinakunakey) 10 Авг 2020 в 9:15 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram @morganelay Публикация от TINA KUNAKEY (@tinakunakey) 9 Авг 2020 в 10:58 PDT

Также Тина поделилась снимками в бикини.

Посмотреть эту публикацию в Instagram sighs @morganelay Публикация от TINA KUNAKEY (@tinakunakey) 7 Авг 2020 в 6:22 PDT

Отметим, что пока Тина находится на острове Миконос, что находится в Эгейском море, ее супруг актер Венсан Кассель находится в Италии на озере Комо с бывшей женой Моникой Беллуччи и их двумя дочками — Девой и Леони.