Надя Дорофеева и Владимир Дантес попробовали себя в роли акробатов (Фото)

Участница дуэта "Время и стекло" Надя Дорофеева показала, как проводит досуг с мужем.

Украинская певица Надя Дорофеева любит делиться деталями своей жизни в сети. Сегодня, 12 августа, знаменитость поделилась несколькими яркими кадрами со своим супругом.

Новые снимки артистка обнародовала в своем Instagram-аккаунте.

На новых фото 30-летняя артистка позирует с Владимиром Дантесом на зеленой лужайке на заднем дворе их частного дома под Киевом.

Переглянути цей допис в Instagram Акробаты на ваши мероприятия и праздники. @vladimirdantes Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 12 Сер 2020 р. о 2:05 PDT

"Акробаты на ваши мероприятия и праздники", — оставила забавную подпись звезда.

В комментариях фолловеры обсуждали жизнерадостные фото звездной пары:

"Вы просто чудо!!!", "Хорошие такие", "Такие красивые", "Какие вы милые", "Вы классные и лучшие!", — пишут в Сети.

Напомним, ранее украинская певица Надя Дорофеева взбудоражила своих подписчиков новой откровенной фотосессией.