Скачать
Среда, 12.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Как отреагировал украинский МИД на протесты в Беларуси: заявление Кулебы
Как отреагировал украинский МИД на протесты в Беларуси: заявление Кулебы
Что происходит в Беларуси: хроника событий (обновляется)
Что происходит в Беларуси: хроника событий (обновляется)
Украина поднялась на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА
Украина поднялась на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА
"Отличная возможность быть вместе": Катя Осадчая позанималась йогой с сыном (Фото)
Катя Осадчая позанималась йогой с сыном (Фото)

Надя Дорофеева и Владимир Дантес попробовали себя в роли акробатов (Фото)

Надя Дорофеева и Владимир Дантес попробовали себя в роли акробатов (Фото)
13:19 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Участница дуэта "Время и стекло" Надя Дорофеева показала, как проводит досуг с мужем.

Украинская певица Надя Дорофеева любит делиться деталями своей жизни в сети. Сегодня, 12 августа, знаменитость поделилась несколькими яркими кадрами со своим супругом.

Новые снимки артистка обнародовала в своем Instagram-аккаунте.

На новых фото 30-летняя артистка позирует с Владимиром Дантесом на зеленой лужайке на заднем дворе их частного дома под Киевом.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Акробаты на ваши мероприятия и праздники. @vladimirdantes

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

"Акробаты на ваши мероприятия и праздники", — оставила забавную подпись звезда.

"Лета так мало": Надя Дорофеева продемонстрировала шикарную фигуру в бикини

В комментариях фолловеры обсуждали жизнерадостные фото звездной пары:

"Вы просто чудо!!!", "Хорошие такие", "Такие красивые", "Какие вы милые", "Вы классные и лучшие!", — пишут в Сети.

Напомним, ранее украинская певица Надя Дорофеева взбудоражила своих подписчиков новой откровенной фотосессией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Певица, Надя Дорофеева, Украинская певица.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Продолжает соблазнять фанов: Тина Кунаки опубликовала новые сексуальное фото
02 Самый главный прием пищи за день: что нежелательно есть на завтрак
03 Прощаемся с холестерином: продукты, которые способствуют его снижению
04 Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 10 Ultra
05 Досмотр подозрительного мужчины в Южном Судане обернулся кровавой бойней: более сотни погибших
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня в Минске девушки выстроились в живую цепь с цветами: фото и видео
В Минске девушки выстроились в живую цепь с цветами
Среди задержанных в Беларуси есть украинцы и поляки
Среди задержанных в Беларуси есть украинцы и поляки
Карантин в Украине: в Минздраве объединили некоторые показатели
Карантин в Украине: в Минздраве объединили некоторые показатели
&quot;Звездный путь&quot; расширяется: Nickelodeon готовит новый мультсериал
"Звездный путь" расширяется: Nickelodeon готовит новый мультсериал
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь