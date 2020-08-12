Надя Дорофеева и Владимир Дантес попробовали себя в роли акробатов (Фото)

Украинская певица Надя Дорофеева любит делиться деталями своей жизни в сети. Сегодня, 12 августа, знаменитость поделилась несколькими яркими кадрами со своим супругом.
Новые снимки артистка обнародовала в своем Instagram-аккаунте.
На новых фото 30-летняя артистка позирует с Владимиром Дантесом на зеленой лужайке на заднем дворе их частного дома под Киевом.
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"Акробаты на ваши мероприятия и праздники", — оставила забавную подпись звезда.
В комментариях фолловеры обсуждали жизнерадостные фото звездной пары:
"Вы просто чудо!!!", "Хорошие такие", "Такие красивые", "Какие вы милые", "Вы классные и лучшие!", — пишут в Сети.
Напомним, ранее украинская певица Надя Дорофеева взбудоражила своих подписчиков новой откровенной фотосессией.