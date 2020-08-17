Ничего лишнего: Даша Астафьева показала себя настоящую (Фото)

Украинская певица и солистка группы NikitA Даша Астафьева взбудоражила Сеть серией новых провокационных кадров.

35-летняя Даша Астафьева не прекращает пленить фанатов новыми сногсшибательными снимками. Сегодня звезда поделилась несколькими кадрами из откровенном черно-белом фотосете, который сделал популярный украинский фотограф Никита Люлько.

На снимках она позирует в мокрой прозрачной белой майке без бюстгальтера.

В посте знаменитость рассказала, как восхищается талантом фотографа, с которым, отметим, сотрудничает не в первый раз — в 2018 году она полностью разделась перед его объективом.

"Посмотрите как фотографии вскрывают все ваше существо… все, что вы не только пишете, а и переживаете, чувствуете, выпускаете из себя сквозь гигабайты… Я доверяю Никите себя. Настоящую. Которая нравится не всем. Никите — Человеку. Я доверяюсь Никите — Фотографу. Он не скажет лишнего картинкой. Потому что его глаза видят только суть. Эта фотография — Молитва за ваши черные душонки. Мы и сами могли бы быть такими… но, кто спасет тогда вас?", — написала она.

Напомним, украинская группа "Курган & Agregat" презентовала клип на песню "Талісман", записанную с певицей Дашей Астафьевой. Даша также появилась в ролике/