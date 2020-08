Оскароносный режиссер домогался звезды "Зачарованых"

Роуз Макгоуэн обвинила оскароносного сценариста и режиссера Александра Пэйна ("На обочине", "Потомки") в сексуальном проступке.

46-летняя актриса утверждает, что он повел себя с ней неприемлемо, когда ей было 15 лет, а ему - около 20.

"Александр Пэйн. Ты усадил меня и включил легкое порно, которое делал для [канала] Showtime под другим именем. Я до сих пор помню твою квартиру в Сильверлейке. Ты очень обеспеченный. После всего ты оставил меня на углу улицы. Мне было 15", - написала она в Twitter.

Alexander Payne. You sat me down & played a soft-core porn movie you directed for Showtime under a different name. I still remember your apartment in Silverlake. You are very well-endowed. You left me on a street corner afterwards. I was 15. pic.twitter.com/mVqiN4S9NW

