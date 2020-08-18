Оскароносный режиссер домогался звезды "Зачарованых"

Актриса Роуз Макгоуэн потребовала извинений у Александра Пэйна за домогательства, когда она была еще подростком.

Роуз Макгоуэн обвинила оскароносного сценариста и режиссера Александра Пэйна ("На обочине", "Потомки") в сексуальном проступке.

46-летняя актриса утверждает, что он повел себя с ней неприемлемо, когда ей было 15 лет, а ему - около 20.

"Александр Пэйн. Ты усадил меня и включил легкое порно, которое делал для [канала] Showtime под другим именем. Я до сих пор помню твою квартиру в Сильверлейке. Ты очень обеспеченный. После всего ты оставил меня на углу улицы. Мне было 15", - написала она в Twitter.

Alexander Payne. You sat me down & played a soft-core porn movie you directed for Showtime under a different name. I still remember your apartment in Silverlake. You are very well-endowed. You left me on a street corner afterwards. I was 15. pic.twitter.com/mVqiN4S9NW — Rose McGowan (@rosemcgowan) August 17, 2020

Звезда "Зачарованных", ранее обвинившая Харви Вайнштейна в изнасиловании, опубликовала фотографию себя 15-летней и продолжила: "Я просто хочу признания и извинений. Я не хочу разрушать".

I just want an acknowledgement and an apology. I do not want to destroy. This was me at 15. pic.twitter.com/XeNpsrpY4s — Rose McGowan (@rosemcgowan) August 17, 2020

Макгоуэн не впервые рассказывает об этом инциденте, но ранее она скрывала имя мужчины. В интервью с Ронаном Фэрроу в феврале 2018 года актриса призналась, что задолго до инцидента с Вайнштейном известный в Голливуде человек повел себя с ней неподобающе.

"Я еще доберусь до него, - цитирует Макгоуэн издание People. - Он взял меня домой, показал мне легкое порно, которое делал для Showtime, под другим именем, конечно... А потом занялся со мной сексом. После всего он оставил меня на углу улицы в Сильверлейк. Он меня привлекал, поэтому я тогда расценивала это как сексуальный опыт. Намного позже я поняла, что это может квалифицироваться как изнасилование".

На следующий день в Instagram актриса раскрыла подробности инцидента.

"Я проходила у него прослушивание в 15 лет. После нашего знакомства я полностью бросила актерское мастерство, пока меня не "открыли" в 21 год. Когда это случилось, я подумала: черт возьми, давай сделаем это. Я даже поздравляла его в Твиттере с победой на "Оскаре" в 2012 году, вот насколько глубоко я был в культе Голливуда. Я переоценила ситуацию только через три недели после появления истории о Вайнштейне. Мне неприятно бросать бомбу в чью-то жизнь и карьеру, но я думаю, что это социально обусловленно, - написала она. - Если вы пытаетесь заняться сексом с несовершеннолетниим, вы совершаете преступление, даже если несовершеннолетний об этом не подозревает. Он меня привлекал, поэтому я подумала, что это мой выбор, но это неправильно. Я не была взрослой. Когда это случилось, меня недавно бросил в Голливуде член семьи, который должен был обо мне заботиться. Волки за мной охотились. В 15 лет я не осознавала предупреждающих знаков".

Макгоуэн была одной из первых женщин, публично обвинивших Харви Вайнштейна в сексуальном насилии, и стала заметным голосом движения #MeToo.