На 73 году жизни умер актер "Огненной колесницы" Бен Кросс

Британский актер, писатель и музыкант Бен Кросс скончался в возрасте 72 лет в Вене, Австрия.

Британский актер Бен Кросс, получивший известность благодаря роли в фильме "Огненные колесницы", умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщила его дочь Лорен.

Соответствующий пост появился на ее странице в соцсети Facebook.

"Уважаемые поклонники Бена Кросса. Мне очень больно рассказывать вам, что мой дорогой отец умер несколько часов назад", - написала Лорен.

Стоит отметить, что актер болел определенное время, а в течение последней недели его состояние значительно ухудшилось.

Бен Кросс снялся в оскароносном фильме "Огненные колесницы" 1981 года, где он исполнил главную роль. Кросс также снялся в таких фильмах, как "Первый рыцарь" с Шоном Коннери и Ричардом Гиром, а также "Звездный путь", в котором он исполнил роль Сарека - посла Вулкана и отца Спока.

Как сообщалось ранее, недавно в США умер 85-летний американский актер Уилфорд Бримли.