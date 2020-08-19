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На 73 году жизни умер актер "Огненной колесницы" Бен Кросс

На 73 году жизни умер актер "Огненной колесницы" Бен Кросс
Обновлено 14:38 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Британский актер, писатель и музыкант Бен Кросс скончался в возрасте 72 лет в Вене, Австрия.

Британский актер Бен Кросс, получивший известность благодаря роли в фильме "Огненные колесницы", умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщила его дочь Лорен.

Соответствующий пост появился на ее странице в соцсети Facebook.

"Уважаемые поклонники Бена Кросса. Мне очень больно рассказывать вам, что мой дорогой отец умер несколько часов назад", - написала Лорен.

Бен Кросс

Стоит отметить, что актер болел определенное время, а в течение последней недели его состояние значительно ухудшилось.

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Бен Кросс снялся в оскароносном фильме "Огненные колесницы" 1981 года, где он исполнил главную роль. Кросс также снялся в таких фильмах, как "Первый рыцарь" с Шоном Коннери и Ричардом Гиром, а также "Звездный путь", в котором он исполнил роль Сарека - посла Вулкана и отца Спока.

Бен Кросс

Как сообщалось ранее, недавно в США умер 85-летний американский актер Уилфорд Бримли.

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Все по теме:

Смерть, Альманах 2020, Бен Кросс.

Автор:

Телеграф
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