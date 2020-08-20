"Воины света": Сергей Михалок сделал селфи с Зеленским, а фанаты возмущены

Сергей Михалок поделился селфи с украинским президентом Владимиром Зеленским и нарвался на критику своих поклонников. Напомним, что ранее на музыканта обрушился шквал критики из-за недостаточной реакции на протесты в Беларуси.

Буквально несколько часов назад белорусский музыкант Сергей Михалок, который несколько лет живет и работает в Украине, выложил совместное селфи с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также назвал присутствующих на снимках "Воинами света".

На фото президент Украины держит в руках подаренный диск альбома "Ляпис 98" с лучшими хитами исполнителя.

Президент Украины находится в Запорожье вместе с представителями Офиса президента, в частности, Андреем Ермаком. Там, в одном из заведений города, встретились музыкант и лидер государства.

Стоит отметить, что пост за считанные минуты набрал море негативных отзывов поклонников Михалка: "самое быстрое падение авторитета в истории. Вначале страус, теперь еще и клоун", "Воїни світла, то ті, що бились до світанку і віддали свої життя за Україну. А оці дяді, випадковість, яка зараз очолює Україну. Сергію, ви щось наплутали...", "І от як тепер цю пісню слухати?! Ці фото важко забути", "Это фото можно было год назад выложить, когда народ ещё в дубильные сериалы верил. А сейчас это зашквар, ну как минимум, полная лажа".

Напомним, экс-лидер панк-группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок впервые высказался о протестах в Беларуси. Отметим, что среди всех представителей белорусского мира культуры, именно реакции Михалка на протесты в стране ждали с самого их начала. Но артист долгое время молчал.