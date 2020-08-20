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Билли Айлиш обвинила Трампа в уничтожении США (Видео)

Билли Айлиш обвинила Трампа в уничтожении США (Видео)
Обновлено 09:31 Сегодня Телеграф
Певица Билли Айлиш выступила на Национальном съезде Демократической партии США и раскритиковала действующего президента Дональда Трампа.

Американская певица Билли Айлиш выступила с новой песней на съезде Демократической партии и раскритиковала президента Дональда Трампа, сообщает телеканал Fox News.

Трансляция велась на сайте мероприятия, организованного в виртуальном формате в Милуоки (штат Висконсин).

Певица обвинила действующего президента Дональда Трампа в "уничтожении страны и всего того, что нам небезразлично", отметив, что США нужны лидеры, которые разрешают такие проблемы, как изменение климата и коронавирус, а не отрицают их наличие.

Трамп назвал Байдена "марионеткой левых экстремистов" и допустил превращение США в "очень скучную социалистическую страну"

Также артистка впервые публично исполнила песню My Future ("Мое будущее").

Как сообщалось ранее, мама популярной певицы Билли Айлиш стала специальным гостем шоу Билли и ее отца Патрика Я и папа на Apple Music. Она рассказала о детских музыкальных увлечениях нынешней звезды.

Также, Леди Гага подарила цветы Билли Айлиш и посетовала на шоу-бизнес. Кроме этого, молодая американская певица Билли Айлиш убрала из своих подписок в Instagram всех людей.

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Все по теме:

США, Дональд Трамп, Билли Айлиш.

Автор:

Телеграф
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