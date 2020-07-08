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"Смотрела клип и просто рыдала": Джастин Бибер чуть не довел Билли Айлиш до психолога

"Смотрела клип и просто рыдала": Джастин Бибер чуть не довел Билли Айлиш до психолога
19:47 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter.com
Мама популярной певицы Билли Айлиш стала специальным гостем шоу Билли и ее отца Патрика Я и папа на Apple Music. Она рассказала о детских музыкальных увлечениях нынешней звезды.

По словам Мэгги, в детстве Билли слушала Роба Дикинсона, Мелоди Гардо и, конечно же, Джастина Бибера.

Она также вспомнила, как ее дочь-фанат Бибера с нетерпением ждала выхода видеоклипа на песню 2012 года As Long As You Love Me.

"Я очень хорошо помню эту песню и клип, и Билли говорила об этом, и была взволнована, что он выходит, и просто плакала и плакала, — рассказала Мэгги. — Все знают о любви Билли к Джастину Биберу, но эта песня была чем-то особенным".

"Я смотрела музыкальное видео на эту песню и просто рыдала", — подтвердила Айлиш. А ее мама добавила: "Я просто хочу сказать, что мы действительно решили отвезти ее на терапию, потому что ей было очень больно из-за Джастина Бибера".

Помимо фанатских страданий Айлиш, они также обсудили время, когда молодая звезда боролась с проблемами с психическим здоровьем. Пережитые чувства были отражены в ее дебютном альбоме, и особенно в песне listen before i go.

"С listen before i go я волновалась, что люди услышат ее, сработает триггер, они будут обижены, но все, что я видела, — это фанаты, говорящие о том, что эта песня заставляет их чувствовать себя комфортно, — объяснила Айлиш. — Услышав, что кто-то проходит через то же самое, через что ты проходишь, ты чувствуешь себя не хуже, а немного лучше".

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В настоящее время обладательница Грэмми чувствует себя намного лучше: "Был период, когда я плакала каждый божий день, когда мне было 13, 14, 15. Каждый день я плакала. И в 17, 18 я почти не плакала. Я горжусь тем, что больше не плачу, это вещь, которую я преодолела. Не то, чтобы плакать неправильно, но это хорошо, что я чувствую себя счастливее и больше не хочу плакать".

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Певица, Психолог, Билли Айлиш.

Автор:

Телеграф
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