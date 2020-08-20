Скачать
Четверг, 20.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Штаб ООС: оккупанты один раз нарушили "тишину"
Штаб ООС: оккупанты один раз нарушили "тишину"
В Украине продлили вступитльную кампанию для абитуриентов из ВОТ: детали
В Украине продлили вступитльную кампанию для абитуриентов из ВОТ
УПЛ 2020/21 стартует уже завтра: где и когда смотреть матчи первого тура
УПЛ 2020/21 стартует уже завтра: где и когда смотреть матчи первого тура
Цена остается загадкой: Sony представила рекламный ролик PlayStation 5 (Видео)
Цена остается загадкой: Sony представила рекламный ролик PlayStation 5 (Видео)

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя впервые показала своего бойфренда

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя впервые показала своего бойфренда
20:03 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, 15-летняя Дева впервые показала своего бойфренда.

Девушка опубликовала совместное фото со своим парнем в Инстаграм. Сними были сделаны во время отдыха в Сен-Тропе.

Парнем Девы стал манекенщик Лука Саландра. Парень сотрудничает с несколькими модельными агентствами, принимает участие в показах мод, снимается для глянцевых журналов, а также его можно увидеть в рекламе.

Как сообщают итальянские СМИ, Дева и Лука встречаются около 6 месяцев. Сейчас юная пара находится на отдыхе на юго-востоке Франции с друзьями и старшей сестрой манекенщика Леей.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Already halfway around the sun together  i love you

Публикация от Deva Cassel (@d.casseluxxi)

 Непонятно настоящая или нет: Венсан Кассель сделал тату с изображением молодой жены

Отметим, что накануне экс-супруги Моника Беллуччи и Венсан Кассель вместе появились на публике, чтобы поддержать дочь, которая впервые снималась в рекламной кампании итальянского дома моды Dolce & Gabbana

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Моника Беллуччи, Бойфренд, Венсан Кассель, Дочь Моники Беллуччи.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Грозовые ливни: синоптики рассказали, когда в Украине резко ухудшится погода
02 Кендзера покидает Динамо ради Ромы
03 Итоги 19 августа: COVID-19 в Украине, Кравчук "удивил" на переговорах в ТКГ
04 Давным давно, в далекой вселенной: умирающая звезда стала причиной массового вымирания в девонском периоде
05 Ляшко дал совет украинцам, которые не верят в существование коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Митинги в Беларуси: в Минске завтра проведут необычную акцию
Митинги в Беларуси: в Минске завтра проведут необычную акцию
Коронакризис: как изменился рынок труда в Украине
Коронакризис: как изменился рынок труда в Украине
Президент дал оценку работе Кравчука в &quot;Минске&quot;
Президент дал оценку работе Кравчука в "Минске"
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя впервые показала своего бойфренда
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя впервые показала своего бойфренда
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь