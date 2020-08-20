Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя впервые показала своего бойфренда

Старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, 15-летняя Дева впервые показала своего бойфренда.

Девушка опубликовала совместное фото со своим парнем в Инстаграм. Сними были сделаны во время отдыха в Сен-Тропе.

Парнем Девы стал манекенщик Лука Саландра. Парень сотрудничает с несколькими модельными агентствами, принимает участие в показах мод, снимается для глянцевых журналов, а также его можно увидеть в рекламе.

Как сообщают итальянские СМИ, Дева и Лука встречаются около 6 месяцев. Сейчас юная пара находится на отдыхе на юго-востоке Франции с друзьями и старшей сестрой манекенщика Леей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Already halfway around the sun together i love you Публикация от Deva Cassel (@d.casseluxxi) 13 Авг 2020 в 3:23 PDT

Отметим, что накануне экс-супруги Моника Беллуччи и Венсан Кассель вместе появились на публике, чтобы поддержать дочь, которая впервые снималась в рекламной кампании итальянского дома моды Dolce & Gabbana