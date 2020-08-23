"Ох же и самка огненная": Надя Дорофеева сверкнула грудью в купальнике (Фото)

Популярная украинская певица, экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева позировала в купальнике со змеиным принтом.

30-летняя артистка продолжает будоражить воображение поклонников обольстительными фото.

В этот раз Дорофеева облачилась в короткий топ цвета фуксии, который выгодно подчеркнул ее грудь, сделав декольте очень соблазнительным. Новый образ певица продемонстрировала на своей официальной странице в Инстаграм, никак не подписав фото.

Звезда завершила образ соломенной шляпкой и ярким макияжем.

View this post on Instagram A post shared by nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) on Aug 21, 2020 at 11:46pm PDT

Ошеломленные фанаты не сдержали своих эмоций и написали Наде кучу приятных слов в комментариях под постом: "Я в купальник твой влюбилась", "Красавица наша", "Ох же и самка огненная", "Шляпа просто вах", "Какая красивая".

Как сообщалось ранее, недавно Надя Дорофеева и Владимир Дантес попробовали себя в роли акробатов.