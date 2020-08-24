Украинские знаменитости празднуют 29-летие Независимости Украины: душевные поздравления звезд (Фото, Видео)

Сегодня, 24 августа, украинцы отмечают День Независимости Украины. Отечественный шоу-бизнес не обошел вниманием этот важный для страны праздник.