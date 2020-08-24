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Украинские знаменитости празднуют 29-летие Независимости Украины: душевные поздравления звезд (Фото, Видео)

Украинские знаменитости празднуют 29-летие Независимости Украины: душевные поздравления звезд (Фото, Видео)
Обновлено 15:31 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Сегодня, 24 августа, украинцы отмечают День Независимости Украины. Отечественный шоу-бизнес не обошел вниманием этот важный для страны праздник.

Украинские звезды искренне поздравили своих соотечественников с Днем Независимости Украины на страницах в социальных сетях.

Катя Осадчая, Настя Каменских, Потап, Олег Винник, Маша Ефросинина и другие известные личности оставили теплые слова пожеланий в этот светлый день.

Катя Осадчая

Лилия Ребрик

"Мира и любви всем нам": Джамала предстала в нежном образе на Дне Независимости

Потап

Настя Каменских

Олег Винник

Маша Ефросинина

 
 
 
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З Днем Незалежності, моя Україно! Сил тобі, і нам разом з тобою

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Лилия Подкопаева

 
 
 
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Друзья, с Днем Независимости нас всех! Я горжусь красотой нашей страны и, особенно, мужеством своего народа! Главное, чего нам всем хочется пожелать, - это непоколебимой веры и оптимизма. Помните, что за черными полосами всегда идут белые, а упорство всегда вознаграждается. Я твердо верю в светлое будущее нашей страны, страны независимой, целостной и процветающей! Пусть мир и благополучие будет в доме каждого украинца! Счастья вам! Я горжусь, что я украинка! . . . #Ukraine #Kyiv #Independenceday

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Сергей Притула

Руслана

Оля Полякова

 
 
 
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Напомним, супруга украинского президента Елена Зеленская приняла участие в мероприятиях в честь Дня Независимости.

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Все по теме:

Знаменитости, Поздравление, День независимости Украины.

Автор:

Телеграф
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