Украинские знаменитости празднуют 29-летие Независимости Украины: душевные поздравления звезд (Фото, Видео)

Украинские звезды искренне поздравили своих соотечественников с Днем Независимости Украины на страницах в социальных сетях.
Катя Осадчая, Настя Каменских, Потап, Олег Винник, Маша Ефросинина и другие известные личности оставили теплые слова пожеланий в этот светлый день.
Катя Осадчая
Лилия Ребрик
Потап
Настя Каменских
Олег Винник
View this post on Instagram
Люба моя Україно, вітаю з Днем Незалежності! Миру, злагоди, щасливої долі Люблю безмежно
Маша Ефросинина
View this post on Instagram
З Днем Незалежності, моя Україно! Сил тобі, і нам разом з тобою
Лилия Подкопаева
View this post on Instagram
Друзья, с Днем Независимости нас всех! Я горжусь красотой нашей страны и, особенно, мужеством своего народа! Главное, чего нам всем хочется пожелать, - это непоколебимой веры и оптимизма. Помните, что за черными полосами всегда идут белые, а упорство всегда вознаграждается. Я твердо верю в светлое будущее нашей страны, страны независимой, целостной и процветающей! Пусть мир и благополучие будет в доме каждого украинца! Счастья вам! Я горжусь, что я украинка! . . . #Ukraine #Kyiv #Independenceday
Сергей Притула
Руслана
Оля Полякова
View this post on Instagram
Напомним, супруга украинского президента Елена Зеленская приняла участие в мероприятиях в честь Дня Независимости.