Ушел из жизни 103-летний отец Стивена Спилберга

На 104-м году жизни скончался отец режиссера и продюсера Стивена Спилберга Арнольд Спилберг. Как сообщает издание Variety, умер мужчина по естественным причинам.

Известно, что неоднократный лауреат "Оскара" был с отцом в исключительно теплых отношениях и часто рассказывал о той поддержке, которую получал от родителя. Согласно заявлению, Стивен был со своим отцом в ночь его смерти.

Арнольд Спилберг был компьютерным инженером. Он работал в компании General Electric.

Кроме Стивена, у Арнольда было три дочери: Энн, Нэнси и Сью.

