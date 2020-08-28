Отмечает 50-летний юбилей: представлен официальный портрет королевы Рании (Фото)

В Иордании ожидают день рождения королевы Рании, которое будут отмечать в понедельник, 31 августа. По этому случаю был представлен новый официальный портрет Ее Высочества.

Сейчас деталей празднования 50-летия королевы Рании не рассекречивают, но можно предположить, что Рания и ее семья ограничатся лишь закрытым празднованием из-за пандемии коронавируса.

Несмотря на скромное королевское празднования в современных условиях, представители королевской семьи Иордании подготовили для подданных сюрприз - на днях был представлен новый официальный портрет Рании.

Изначально фото появилось на официальном сайте, а потом уже стремительно распространилось в сети и западных СМИ.

View this post on Instagram A post shared by Vogue Arabia (@voguearabia) on Aug 26, 2020 at 12:07am PDT

Для него королева выбрала длинное белоснежное платье, декорированное кружевом и пуговицами, от бренда из Саудовской Аравии Ashi Studio.

Стоит отметить, что Рания является одной из самых красивых королев мира, она еще и народная любимица. За годы своей работы во дворце Ее Величество реализовала важные социальные проекты в сфере образования и медицины.

Как сообщалось ранее, королева Иордании сумела в очередной раз покорить своим роскошным нарядом.