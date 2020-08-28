"Совсем скоро все закончится": Елена Кравец о коронавирусе

Елена Кравец, актриса Студии Квартал-95, сообщила на своей странице в Instagram, что заболела коронавирусом и переносит его в легкой форме.

Елена Кравец с опозданием поздравила своих фолловеров в Instagram с Днем Независимости Украины, опубликовав видео, в котором читает стихотворение украинского поэта Сергея Жадана Они даже могут жить в разных городах.

В этом же посте она поблагодарила фанов за поддержку и впервые рассказала, что оказалась в числе заболевших COVID-19: "Такие стихи, кажется, имеют целебную силу! Мне значительно лучше! Спасибо всем вам за поддержку, друзья! Я получила столько пожеланий от вас! Уже чувствую себя хорошо, почти выздоровела, была легкая форма заболевания, слава Богу… Совсем скоро закончится мой двухнедельный карантин, надеюсь, и мы увидимся наконец … Вы только берегите себя, хорошо?".

Из-за коронавируса, Елена Кравец пропустила съемки нового сезона Вечернего квартала, которые студия вынуждена была начать без нее. В первых выпусках Елену заменили четыре актрисы Женского квартала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elena Kravets (@lennykravets) 27 Авг 2020 в 7:46 PDT

Напомним, в четверг популярный певец Сергей Бабкин сообщил, что вместе с женой заразился коронавирусом. Новостью о болезни COVID-19 поделилась также телеведущая Маричка Падалко. Известно также, что в очень тяжелой форме болезнь переносит украинский политик Юлия Тимошенко.