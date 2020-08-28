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Пятница, 28.08.2020
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"Совсем скоро все закончится": Елена Кравец о коронавирусе

"Совсем скоро все закончится": Елена Кравец о коронавирусе
17:21 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram
Елена Кравец, актриса Студии Квартал-95, сообщила на своей странице в Instagram, что заболела коронавирусом и переносит его в легкой форме.

Елена Кравец с опозданием поздравила своих фолловеров в Instagram с Днем Независимости Украины, опубликовав видео, в котором читает стихотворение украинского поэта Сергея Жадана Они даже могут жить в разных городах.

В этом же посте она поблагодарила фанов за поддержку и впервые рассказала, что оказалась в числе заболевших COVID-19: "Такие стихи, кажется, имеют целебную силу! Мне значительно лучше! Спасибо всем вам за поддержку, друзья! Я получила столько пожеланий от вас! Уже чувствую себя хорошо, почти выздоровела, была легкая форма заболевания, слава Богу… Совсем скоро закончится мой двухнедельный карантин, надеюсь, и мы увидимся наконец … Вы только берегите себя, хорошо?".

Из-за коронавируса, Елена Кравец пропустила съемки нового сезона Вечернего квартала, которые студия вынуждена была начать без нее. В первых выпусках Елену заменили четыре актрисы Женского квартала.

 
 
 
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Публикация от Elena Kravets (@lennykravets)

Звезда "Квартала 95" подхватила коронавирус

Напомним, в четверг популярный певец Сергей Бабкин сообщил, что вместе с женой заразился коронавирусом. Новостью о болезни COVID-19 поделилась также телеведущая Маричка Падалко. Известно также, что в очень тяжелой форме болезнь переносит украинский политик Юлия Тимошенко.

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Все по теме:

Актриса, Комик, Коронавирус, Елена Кравец.

Автор:

Телеграф
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