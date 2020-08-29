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Сергей Михалок обратился к белорусам с эмоциональной речью (Видео)
Сергей Михалок обратился к белорусам с эмоциональной речью (Видео)

Сергей Михалок обратился к белорусам с эмоциональной речью (Видео)

Сергей Михалок обратился к белорусам с эмоциональной речью (Видео)
Обновлено 12:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Фронтмен группы BRUTTO, белорусский музыкант Сергей Михалок записал эмоциональную речь, в которой призвал провести новые выборы в Беларуси.

Видеообращение Михалок обнародовал на официальной аккаунте YouTube сегодня, 29 августа.

Так, музыканты группы Brutto не признают результатов выборов в Беларуси и не считают Александра Лукашенко законно избранным президентом.

Михалок также выразил мнение, что в новых выборах могут участвовать много кандидатов из разных сфер. Среди возможных кандидатом Михалок назвал лауреата нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич, режиссера Николая Холезина, а также боксера Виталия Гуркова.

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Кроме этого, Михалок также отметил, что те, кто поднял руку на свой народ - должны сидеть за решеткой.

Напомним, недавно Сергей Михалок поделился селфи с украинским президентом Владимиром Зеленским и нарвался на критику своих поклонников.

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Сергей Михалок.

Автор:

Телеграф
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