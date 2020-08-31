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23 года назад погибла принцесса Диана: почему королева Елизавета отреагировала лишь через неделю

23 года назад погибла принцесса Диана: почему королева Елизавета отреагировала лишь через неделю
10:21 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: twitter.com
31 августа 1997 не стало принцессы Дианы: автомобиль, в котором она ехала вместе с кинопродюсером Доди Аль-Файедом и водителем Анри Полем, разбился на мосту Альма в Париже.

Мужчины погибли мгновенно, а 36-летняя Диана скончалась через 2 часа в больнице Сальпетриер. Принцессу похоронили через неделю: церемонию прощания в Вестминстерском аббатстве посетило около 3 млн человек, а Кенсингтонский дворец засыпали цветами. При этом публику поразило отсутствие реакции королевской семьи, которая в угоду протоколу не смогла надлежащим образом выразить скорбь от утраты.

Британцы и желтая пресса всю неделю ругали членов королевской семьи за равнодушное молчание и отказ понять, насколько глубоко смерть "народной принцессы" повлияла на нацию. Холодная реакция породила вокруг смерти Дианы множество безумных теорий, включая то, что аварию подстроила разведка МИ-6 по приказу королевской семьи.

При этом люди тысячами выстраивались перед Букингемским и Кенсингтонским дворцом, оставляя цветы и соболезнования для Дианы. Именно их напор вынудил королеву Елизавету II покинуть летнюю резиденцию Балморал и второй раз в истории выступить по телевидению с обращением к нации. Вот, что сказала Елизавета II за день до похорон своей бывшей невестки.

"Мы все по-разному пытались справиться с этим. Нелегко выразить чувство потери, поскольку первоначальный шок часто сменяется смесью других чувств: неверия, непонимания, гнева и беспокойства за тех, кто остался. Мы все испытали эти эмоции в последние несколько дней. Итак, сейчас я обращаюсь к вам от всего сердца, как ваша королева и как бабушка, - сказала Елизавета, стоя на балконе дворца на фоне скорбящей толпы. - Во-первых, я хочу отдать должное самой Диане. Она была исключительным и одаренным человеком. В хорошие и плохие времена она никогда не теряла способности улыбаться и смеяться, а также вдохновлять других своей теплотой и добротой. Я восхищалась и уважала ее за энергию и преданность другим, и особенно за преданность двум ее мальчикам. На этой неделе в Балморале мы все пытались помочь Уильяму и Гарри смириться с ужасной утратой, которую понесли они и все мы".

Королева заявила, что из жизни и необычайно трогательной реакции на смерть Дианы можно извлечь много уроков. Она разделила решимость публики беречь ее память и от имени принцев Чарльза, Уильяма и Гарри поблагодарила всех, кто принес цветы и выразил Диане свое почтение.

"Ваша доброта стала огромным источником помощи и утешения, - сказала она. - Я надеюсь, что все вместе мы сможем выразить свое горе по поводу потери Дианы и благодарность за ее такую короткую жизнь. Да упокоятся те, кто умер. И пусть каждый из нас благодарит Бога за тех, кто сделал счастливыми многих и многих людей".

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Обращение к нации ослабило волну негативных комментариев, и хотя некоторые до сих пор не верят в его искренность, большинство остались им удовлетворены.

"В эфире королева выглядела очень естественно. Это был не тот жесткий и старый тиран, который, как нас убеждала таблоидная пресса, отсиживался в Балморале. Она была бабушкой, которая переживала действительно тяжелое время. Сын которой, должно быть, обременен большим чувством вины, чем кто-либо за многие годы, и двое внуков, которые, очевидно, полностью обескуражены и несчастны. Это печальная ситуация, и она очень хорошо справилась с ней", - заключило издание Vanity Fair.

Как сообщалось ранее, в день 60-летия покойной принцессы Дианы Уэльской, во дворе Кенсингтонского дворца в Лондоне будет установлена ее статуя.

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Принцесса Диана, Королева Елизавета II, Королевская семья.

Автор:

Телеграф
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