Принцесса Диана планировала уехать в США, как Меган Маркл

По словам королевского эксперта Говарда Ходжсона, незадолго до трагической смерти принцесса Диана рассматривала возможность переезда из Великобритании в США.
Якобы, у нее был план действий, но ситуация осложнялась тем, что сыновей ей с собой забрать было очень сложно.
Так, Ходжсон приводит слова из интервью-экспромта принцессы в 1997 году во время отпуска в Сен-Тропе с Уильямом и Гарри: "Мои сыновья всегда уговаривали меня жить за границей и меньше быть на виду. Может быть, именно это мне и нужно сделать".
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Как сообщалось ранее, в день 60-летия покойной принцессы Дианы Уэльской, во дворе Кенсингтонского дворца в Лондоне будет установлена ее статуя.
Кроме этого, стало известно, что Netflix выпустит байопик о принцессе Диане, в котором поведают о болезненном детстве леди Ди, ее борьбе с психическими проблемами и трагическом браке с принцем Чарльзом.