Принцесса Диана планировала уехать в США, как Меган Маркл

К годовщине трагической аварии, в которой погибла принцесса Диана, начинают появляться новые подробности о ее жизни.

По словам королевского эксперта Говарда Ходжсона, незадолго до трагической смерти принцесса Диана рассматривала возможность переезда из Великобритании в США.

Якобы, у нее был план действий, но ситуация осложнялась тем, что сыновей ей с собой забрать было очень сложно.

Так, Ходжсон приводит слова из интервью-экспромта принцессы в 1997 году во время отпуска в Сен-Тропе с Уильямом и Гарри: "Мои сыновья всегда уговаривали меня жить за границей и меньше быть на виду. Может быть, именно это мне и нужно сделать".

View this post on Instagram A post shared by The Cambridges (@thecambridges_family) on Aug 28, 2020 at 2:34pm PDT

Как сообщалось ранее, в день 60-летия покойной принцессы Дианы Уэльской, во дворе Кенсингтонского дворца в Лондоне будет установлена ее статуя.

Кроме этого, стало известно, что Netflix выпустит байопик о принцессе Диане, в котором поведают о болезненном детстве леди Ди, ее борьбе с психическими проблемами и трагическом браке с принцем Чарльзом.