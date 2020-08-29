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Принцесса Диана планировала уехать в США, как Меган Маркл

Принцесса Диана планировала уехать в США, как Меган Маркл
Обновлено 15:54 Сегодня Телеграф Фото: instagram
К годовщине трагической аварии, в которой погибла принцесса Диана, начинают появляться новые подробности о ее жизни.

По словам королевского эксперта Говарда Ходжсона, незадолго до трагической смерти принцесса Диана рассматривала возможность переезда из Великобритании в США. 

Якобы, у нее был план действий, но ситуация осложнялась тем, что сыновей ей с собой забрать было очень сложно.

Так, Ходжсон приводит слова из интервью-экспромта принцессы в 1997 году во время отпуска в Сен-Тропе с Уильямом и Гарри: "Мои сыновья всегда уговаривали меня жить за границей и меньше быть на виду. Может быть, именно это мне и нужно сделать".

 
 
 
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Рада переезду по многим причинам: Меган Маркл впервые за долгое время дала большое интервью

Как сообщалось ранее, в день 60-летия покойной принцессы Дианы Уэльской, во дворе Кенсингтонского дворца в Лондоне будет установлена ее статуя.

Кроме этого, стало известно, что Netflix выпустит байопик о принцессе Диане, в котором поведают о болезненном детстве леди Ди, ее борьбе с психическими проблемами и трагическом браке с принцем Чарльзом.

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Все по теме:

Принцесса Диана, Великобритания, Королевская семья, Меган Маркл.

Автор:

Телеграф
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