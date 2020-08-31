Поразила наповал: Тина Кароль произвела фурор образом для "Танців з зірками"

Тина Кароль снова стала ведущей танцевального шоу "Танці з зірками". И тот наряд, который она выбрала для первого прямого эфира произвел фурор среди фанатов.

Для премьеры нового сезона артистка выбрала белое обтягивающее платье от известного бренда David Koma. Наряд подчеркнуло розкошную фигуру Кароль, в особенности зону декольте.

Образ Кароль дополнила аккуратно уложенными волнами волосами и вечерним макияжем в нюдовых оттенках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 31 Авг 2020 в 12:20 PDT

В Instagram комментаторы поделились на два лагеря: одни были в восторге от наряда Тины, а другие не стеснялись писать, что платье маловато на пышные формы певицы.

Напомним, ранее Тина спустилась в метро, где устроила концерт и исполнила свои самые популярные хиты. Таким неожиданным появлением в подземке, певица поразила своих поклонников наповал.