Поразила наповал: Тина Кароль произвела фурор образом для "Танців з зірками"

Для премьеры нового сезона артистка выбрала белое обтягивающее платье от известного бренда David Koma. Наряд подчеркнуло розкошную фигуру Кароль, в особенности зону декольте.
Образ Кароль дополнила аккуратно уложенными волнами волосами и вечерним макияжем в нюдовых оттенках.
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В Instagram комментаторы поделились на два лагеря: одни были в восторге от наряда Тины, а другие не стеснялись писать, что платье маловато на пышные формы певицы.
Напомним, ранее Тина спустилась в метро, где устроила концерт и исполнила свои самые популярные хиты. Таким неожиданным появлением в подземке, певица поразила своих поклонников наповал.