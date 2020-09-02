Елена Зеленская провела экскурсию по Мариинскому дворцу для школьников (Фото)

Елена Зеленская полноценно вернулась к работе и устроила школьникам экскурсию по Мариинскому дворцу. Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм.
Елена поделилась впечатлениями от такого опыта и призналась, что ей очень понравилось.
"А я вчера была экскурсоводом. Ну, возможно, не целым экскурсоводом, а его помощником – помогала господину Александру Кучеруку проводить экскурсию по Мариинскому дворцу для учеников школы № 250, которая в Деснянском районе Киева. Его рассказ был об истории дворца, мой - о современности: официальных мероприятиях и приемах", - написала Зеленская.
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Для выхода первая леди Украины выбрала total look украинского бренда The Coat by Katya Silchenko дизайнера Кати Сильченко. Елена Зеленская соединила наряд с черными туфлями-лодочками на каблуках. Волосы собрала в прическу сзади, а на лице сделала легкий повседневный макияж.
Напомним, предстала в стильном наряде на праздновании Дня Независимости.