Елена Зеленская провела экскурсию по Мариинскому дворцу для школьников (Фото)

Первая леди Украины провела экскурсию по Мариинскому дворцу для учеников одной из киевских школ.

Елена Зеленская полноценно вернулась к работе и устроила школьникам экскурсию по Мариинскому дворцу. Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм.

Елена поделилась впечатлениями от такого опыта и призналась, что ей очень понравилось.

"А я вчера была экскурсоводом. Ну, возможно, не целым экскурсоводом, а его помощником – помогала господину Александру Кучеруку проводить экскурсию по Мариинскому дворцу для учеников школы № 250, которая в Деснянском районе Киева. Его рассказ был об истории дворца, мой - о современности: официальных мероприятиях и приемах", - написала Зеленская.

View this post on Instagram A post shared by Olena Zelenska (@olenazelenska_official) on Sep 1, 2020 at 4:11am PDT

Для выхода первая леди Украины выбрала total look украинского бренда The Coat by Katya Silchenko дизайнера Кати Сильченко. Елена Зеленская соединила наряд с черными туфлями-лодочками на каблуках. Волосы собрала в прическу сзади, а на лице сделала легкий повседневный макияж.

Напомним, предстала в стильном наряде на праздновании Дня Независимости.