Долги нужно отдавать: российский миллиардер Доронин подает в суд на Наоми Кэмпбелл

57-летний российский бизнесмен Владислав Доронин подал многомиллионный иск против Наоми Кэмпбелл, с которой имел романтические отношения 7 лет назад. Предприниматель намерен требовать с бывшей возлюбленной деньги, которые она ему задолжала.
Как сообщает издание TMZ, согласно новым юридическим документам Наоми отказывается возвращать деньги, которые он одолжил ей в прошлом, а также не возвращает его личное имущество на сумму более 3 миллионов долларов.
Сама Кэмпбелл и ее официальные представители на обвинения в случившемся пока не ответили.
Напомним, Владислав Доронин и Наоми Кэмпбелл встречались с 2008 по 2012 годы. Кроме этого, в светских кругах даже ходили слухи о свадьбе пары.
Напомним, недавно "Черная пантера" опубликовала архивное черно-белое фото, на котором изображена в совершенно полуобнаженном виде.