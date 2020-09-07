Долги нужно отдавать: российский миллиардер Доронин подает в суд на Наоми Кэмпбелл

Российский бизнесмен Владислав Доронин хочет судится с бывшей пассией, британской супермоделью Наоми Кэмпбелл.

57-летний российский бизнесмен Владислав Доронин подал многомиллионный иск против Наоми Кэмпбелл, с которой имел романтические отношения 7 лет назад. Предприниматель намерен требовать с бывшей возлюбленной деньги, которые она ему задолжала.

Как сообщает издание TMZ, согласно новым юридическим документам Наоми отказывается возвращать деньги, которые он одолжил ей в прошлом, а также не возвращает его личное имущество на сумму более 3 миллионов долларов.

Сама Кэмпбелл и ее официальные представители на обвинения в случившемся пока не ответили.

Напомним, Владислав Доронин и Наоми Кэмпбелл встречались с 2008 по 2012 годы. Кроме этого, в светских кругах даже ходили слухи о свадьбе пары.

Напомним, недавно "Черная пантера" опубликовала архивное черно-белое фото, на котором изображена в совершенно полуобнаженном виде.