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После трагедии с выкидышем Келлан Латс вновь станет отцом (Видео)
После трагедии с выкидышем Келлан Латс вновь станет отцом (Видео)

После трагедии с выкидышем Келлан Латс вновь станет отцом (Видео)

После трагедии с выкидышем Келлан Латс вновь станет отцом (Видео)
Обновлено 14:54 Сегодня Телеграф Фото: instagram
35-летний американский актер поделился радостной новостью. Он и его супруга Бриттани ждут появления малыша после трагедии с выкидышем, которая произошла вначале этого года.

О будущем пополнении в семье объявила жена Келлана Латса Бриттани. Вместе со звездным мужем она записала видео, в котором призналась, что беременна во второй раз.

Однако видео пара посвятила не только радостной новости.

Келлан Латс и его возлюбленная Бриттани перед камерой появились с христианской книгой Чарльза Стэнли "Каждый День В Его Присутствии". Жена актера объяснила, что именно молитвы помогли им пережить трагическую потерю ребенка.

 
 
 
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Напомним, в конце ноября прошлого года Келлан Латс объявил на День благодарения, что станет отцом. К сожалению, на шестом месяце беременности пара потеряла ребенка. Тогда Латс написала в Instagram пост, адресованный нерожденной дочери.

Через время Бриттани призналась, как пережила выкидыш.

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Все по теме:

Дети, Беременность, Келлан Латс, Бриттани Латс.

Автор:

Телеграф
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