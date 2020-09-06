После трагедии с выкидышем Келлан Латс вновь станет отцом (Видео)

35-летний американский актер поделился радостной новостью. Он и его супруга Бриттани ждут появления малыша после трагедии с выкидышем, которая произошла вначале этого года.

О будущем пополнении в семье объявила жена Келлана Латса Бриттани. Вместе со звездным мужем она записала видео, в котором призналась, что беременна во второй раз.

Однако видео пара посвятила не только радостной новости.

Келлан Латс и его возлюбленная Бриттани перед камерой появились с христианской книгой Чарльза Стэнли "Каждый День В Его Присутствии". Жена актера объяснила, что именно молитвы помогли им пережить трагическую потерю ребенка.

View this post on Instagram A post shared by Brittany Lutz (Gonzales) (@brittanylynnlutz) on Sep 4, 2020 at 12:20pm PDT

Напомним, в конце ноября прошлого года Келлан Латс объявил на День благодарения, что станет отцом. К сожалению, на шестом месяце беременности пара потеряла ребенка. Тогда Латс написала в Instagram пост, адресованный нерожденной дочери.

Через время Бриттани призналась, как пережила выкидыш.