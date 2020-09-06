После трагедии с выкидышем Келлан Латс вновь станет отцом (Видео)

О будущем пополнении в семье объявила жена Келлана Латса Бриттани. Вместе со звездным мужем она записала видео, в котором призналась, что беременна во второй раз.
Однако видео пара посвятила не только радостной новости.
Келлан Латс и его возлюбленная Бриттани перед камерой появились с христианской книгой Чарльза Стэнли "Каждый День В Его Присутствии". Жена актера объяснила, что именно молитвы помогли им пережить трагическую потерю ребенка.
View this post on Instagram
Напомним, в конце ноября прошлого года Келлан Латс объявил на День благодарения, что станет отцом. К сожалению, на шестом месяце беременности пара потеряла ребенка. Тогда Латс написала в Instagram пост, адресованный нерожденной дочери.
Через время Бриттани призналась, как пережила выкидыш.