Любовь на карантине: Памела Андерсон завела роман со своим телохранителем (Фото)

Американская актриса и фотомодель не прекращает устраивать свою личную жизнь.

Напомним, в январе этого года киноактриса Памела Андерсон вышла замуж за американского продюсера Джона Питерса, на закрытой церемонии в Малибу. Семейная идиллия у пары длилась недолго - всего через 12 дней в СМИ появилась информация, что брак Андерсен и Питерса был расторгнут. Сама же актриса потом заявляла, что брак был неофициальным, а с Питерсоном они всего лишь близкие друзья.

И вот теперь, Памела Андерсон вновь окунулась в омут с головой. Как сообщает издание Pagesix, 53-летняя звезда начала встречаться с собственным телохранителем. Стоит отметить, что решающую роль в этом союзе сыграл карантин.

Мужчина, имя которого источники пока не называют, работает с Памелой на протяжении почти двух лет. Ему за 40.

View this post on Instagram A post shared by CocoWonderTV (@cocowondersblogaddicts) on Sep 5, 2020 at 2:26pm PDT

"Наконец-то рядом с ней настоящий мужчина, который знает, как с ней обращаться. Она чувствует себя очень комфортно, и они никогда не теряют друг друга из виду. Он не голливудский инсайдер, это идеально подходит для Памелы", - сообщает издание.

Как сообщалось ранее, 52-летняя звезда "Спасателей Малибу" показала молодое стройное тело, прикрытое лишь лепестками роз и пионов.