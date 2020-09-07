Мишель Обама накануне 28 годовщины брака поделилась секретом семейных отношений (Фото)

С любимой супругой 44-й президент США Барак Обама поженился в октябре 1992 года.
В преддверии праздника Мишель выложила забавный архивный снимок со свадьбы, а также поделилась советами по созданию крепких благополучных отношений.
"Отношения в браке могут приносить нам столько радости, смысла и поддержки каждый божий день. Одно могу сказать наверняка: брак требует много труда и честности в отношении к себе и к нашим партнерам", - написала Мишель на официальной странице в Инстаграм.
View this post on Instagram
Перед камерой 56-летняя Мишель Обама появилась в роскошном свадебном платье с открытыми плечами, а ее супруг выбрал официальный черный костюм с белой рубашкой и атласной бабочкой.
Напомним, что у супругов две дочери: 22-летняя Малия и 19-летняя Саша (Наташа).
Как сообщалось ранее, недавно Мишель Обама призналась, что страдает легкой формой депрессии.