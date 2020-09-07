Скачать
Понедельник, 07.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украину вернулись 6 моряков с Curacao Trader, их встречает Зеленский
В Украину вернулись 6 моряков с Curacao Trader, их встречает Зеленский
Зеленский назначил новых судей на Донетчине и Луганщине
Зеленский назначил новых судей на Донетчине и Луганщине
Лига наций: расписание трансляций матчей 7 сентября
Лига наций: расписание трансляций матчей 7 сентября
Самое детальное изображение Солнца сделано с помощью телескопа GREGOR (Фото)
Самое детальное изображение Солнца сделано с помощью телескопа GREGOR (Фото)

Мишель Обама накануне 28 годовщины брака поделилась секретом семейных отношений (Фото)

Мишель Обама накануне 28 годовщины брака поделилась секретом семейных отношений (Фото)
Обновлено 18:37 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Супруга экс-президента США Барака Обамы Мишель в преддверии 28-й годовщины брака опубликовала архивное фото со свадьбы.

С любимой супругой 44-й президент США Барак Обама поженился в октябре 1992 года.

В преддверии праздника Мишель выложила забавный архивный снимок со свадьбы, а также поделилась советами по созданию крепких благополучных отношений.

"Отношения в браке могут приносить нам столько радости, смысла и поддержки каждый божий день. Одно могу сказать наверняка: брак требует много труда и честности в отношении к себе и к нашим партнерам", - написала Мишель на официальной странице в Инстаграм.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Michelle Obama (@michelleobama) on

Перед камерой 56-летняя Мишель Обама появилась в роскошном свадебном платье с открытыми плечами, а ее супруг выбрал официальный черный костюм с белой рубашкой и атласной бабочкой.

В Киеве снова избили Дзидзьо

Напомним, что у супругов две дочери: 22-летняя Малия и 19-летняя Саша (Наташа).

Как сообщалось ранее, недавно Мишель Обама призналась, что страдает легкой формой депрессии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мишель Обама, Барак Обама.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Вкусное" решение проблемы: продукты, которые разжижают густую кровь
02 Джоковича дисквалифицировали на US Open за бросок мячом в женщину-лайнсмена (Видео)
03 "Это фантасмагория": Кулеба прокомментировал идею Лукашенко о "союзном государстве" Украины и Беларуси
04 Шевченко назвал причину поражения от Испании
05 Протесты в Минске: неизвестные с дубинками избивают людей, силовики проводят задержания (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине: в каких регионах самая высокая смертность
Коронавирус в Украине: в каких регионах самая высокая смертность
В ближайшие дни в Кремле ожидают Лукашенко
В ближайшие дни в Кремле ожидают Лукашенко
Дожди и холодные ночи: в Украину идет похолодание
Дожди и холодные ночи: в Украину идет похолодание
Codemasters объявила о переносе DIRT 5
Codemasters объявила о переносе DIRT 5
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь