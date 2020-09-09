Как увеличить свою производительность: лучшие советы

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Обновлено 14:23 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Чтобы вернуть фокус обратно к задаче, которой вы занимались, нужно в пять раз больше ментальных усилий.

Можно иметь сколько угодно энергии и мотивации что-то делать. Можно даже иметь время на все, но, если ваше внимание постоянно скачет, то все запланированные дела будут выполняться в разы медленнее, говорит эксперт по тайм-менеджменту Анна Всехсвятская. На своей странице в Instagram она дала несколько советов, как перестать отвлекаться и успевать больше.

Согласно результатам последних исследований, чтобы вернуть мысли и фокус обратно к задаче, которой вы занимались, нужно в пять раз больше ментальных усилий. Получается, что постоянно отвлекаясь, вы кроме времени, тратите еще и массу энергии. И как результат – жалобы, что энергии нет, успеваете мало, недовольны собой и результаты средненькие.

"По нашей статистике, примерно у 87% девушек — сложности с фокусировкой. Именно поэтому мы работаем с увеличением количества энергии и учимся ее разумно расходовать. В том числе с помощью концентрации. Работа похожа на залатывание дырочек дуршлага", – пояснила эксперт.

Контроль над эмоциями: как перестать срываться

Даже самый запущенный случай можно вылечить системным подходом, говорит Анна и рассказывает, как это сделать.

Шесть советов для прокачки концентрации

1️. Ограничиваем сахар, кофе, быстрые углеводы, алкоголь

Добавляем воду – она проводник энергии. Зелень, белок, растительные жиры – все это нужно мозгу для эффективной работы.

2. Медитация, дыхательные практики

Задача- перестать бесконечно крутить мысли, сфокусироваться на ощущениях тела и дыхании.

3. Запланированный отдых

Отдых и переключение мыслей планируем так же, как и работу. Мозг, как компьютер, перегревается и становится медленнее, если его не выключать.

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4. Минимум внешних раздражителей

Выключите уведомления на телефоне, снизьте фоновый шум, займите чем-то детей на время работы.

5. "Блоки" времени на соцсети, почту и чаты

Тратьте на них, например, 15 минут 2 раза в день. Контролируйте себя и не превышайте данное время.

6. Дела группируем по категориям

Это поможет меньше времени тратить на переключение. Можно также ставить счетчик на 20 минут фокуса.

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Советы, Психология.

Автор:

Телеграф
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