Кейт Уинслет о работе с Алленом и Полански: "Я хватаюсь за эти сожаления"

Британская актриса театра и кино жалеет о сотрудничестве со знаменитыми режиссерами Вуди Алленом и Романом Полански.

Кейт Уинслет в недавнем интервью для издания Vanity Fair решила откровенно рассказать о самых болезненных эпизодах в своей карьере.

Так, именитая актриса высказала свое отношение к работе со скандальными режиссерами. Она назвала позором тот факт, что Аллен и Полански пользовались уважением среди коллег и зрителей.

"Какого черта я работала с Вуди Алленом и Романом Полански? Для меня сейчас невероятно, как эти люди пользовались таким большим уважением и так долго оставались на высоких постах в киноиндустрии. Это позор", - категорически высказалась 44-летняя актриса.

Кадр из фильма "Резня" с Кейт Уинслет, Кристофом Вальцом, Джоди Фостер и Джон Райли

Напомним, что с Романом Полански Уинслет работала во время съемок фильма под названием "Резня". А вот у Алена Кейт снялась в 2017 году - в фильме "Колесо чудес", сюжет которого строится вокруг ретро-драмы, происходящей на легендарном Кони-Айланде.

"Колесо чудес" с Кейт Уинслет и Джеймсом Белуши

Стоит отметить, что Кейт активно призывает всех пострадавших от домогательств присоединяться к движению #MeToo, запущенного в 2017 году. Актриса подчеркнула, что сама поддерживает это движение, потому что хочет быть лучшей версией себя и подавать пример другим молодым девушкам.

Как сообщалось ранее, в июне режиссер Спайк Ли извинился за то, что поддержал Вуди Аллена.