Режиссер Спайк Ли извинился за то, что поддержал Вуди Аллена

Режиссер Спайк Ли во время выступления на радио высказался о ситуации с призывами активистов "отменить" Вуди Аллена и прекратить показывать его фильмы:

"Я бы хотел сказать, что Вуди Аллен - отличный, отличный режиссер. И я не могу серьезно воспринимать всю эту историю с его "отменой". В конечном счете есть только один способ стереть человека - это его убить. Иначе нельзя делать вид, что кого-то не существует. Вуди - мой друг, фанат "Никс", как и я. И я знаю, как ему сейчас сложно".

Через несколько дней Ли написал в Twitter: "Я глубоко извиняюсь. Мои слова были неправильными. Я не терплю и никогда не буду оправдывать сексуальные домогательства и насилие. Такие действия наносят реальный вред, который нельзя минимизировать".

I Deeply Apologize. My Words Were WRONG. I Do Not And Will Not Tolerate Sexual Harassment, Assault Or Violence. Such Treatment Causes Real Damage That Can't Be Minimized.-Truly, Spike Lee.

— Spike Lee (@SpikeLeeJoint) June 13, 2020