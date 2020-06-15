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Режиссер Спайк Ли извинился за то, что поддержал Вуди Аллена

Режиссер Спайк Ли извинился за то, что поддержал Вуди Аллена
22:49 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Телеграф EPA
Режиссер Спайк Ли сначала поддержал обвиненного в изнасиловании своей приемной дочери Вуди Аллена, а затем извинился за это.

Режиссер Спайк Ли во время выступления на радио высказался о ситуации с призывами активистов "отменить" Вуди Аллена и прекратить показывать его фильмы:

"Я бы хотел сказать, что Вуди Аллен - отличный, отличный режиссер. И я не могу серьезно воспринимать всю эту историю с его "отменой". В конечном счете есть только один способ стереть человека - это его убить. Иначе нельзя делать вид, что кого-то не существует. Вуди - мой друг, фанат "Никс", как и я. И я знаю, как ему сейчас сложно".

Через несколько дней Ли написал в Twitter: "Я глубоко извиняюсь. Мои слова были неправильными. Я не терплю и никогда не буду оправдывать сексуальные домогательства и насилие. Такие действия наносят реальный вред, который нельзя минимизировать".

В начале 90-х годов, когда Вуди Аллен ушел от своей жены Миа Фэрроу и стал жить с 21-летней приемной дочерью Сун-И, другая дочь, 7-летняя Дилан Фэрроу, заявила, что Аллен до нее домогался. По словам самого режиссера, эту историю внушила девочке мать как дополнительный аргумент в суде по установлению опеки над детьми.

Бывшая жена Вуди Аллена, актриса Миа Фэрроу с сыном Роном Фэрроу

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Его версию подтвердили врачи, проводившие обследование ребенка. Опровергает ее тот факт, что во время суда Вуди Аллен отказался от показаний с использованием полиграфа. В итоге, хоть история с домогательствами не была доказана, суд оставил опеку над детьми матери. Спустя много лет, во время активности движения #MeToo, Дилан Фэрроу вновь вспомнила ту историю. И с тех пор активисты преследуют Аллена.

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Все по теме:

Вуди Аллен, Спайк Ли, Дилан Фэрроу, Домогательство, Сексуальное домогательство, MeToo.

Автор:

Телеграф
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