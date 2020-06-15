Режиссер Спайк Ли извинился за то, что поддержал Вуди Аллена

Режиссер Спайк Ли сначала поддержал обвиненного в изнасиловании своей приемной дочери Вуди Аллена, а затем извинился за это.

Режиссер Спайк Ли во время выступления на радио высказался о ситуации с призывами активистов "отменить" Вуди Аллена и прекратить показывать его фильмы:

"Я бы хотел сказать, что Вуди Аллен - отличный, отличный режиссер. И я не могу серьезно воспринимать всю эту историю с его "отменой". В конечном счете есть только один способ стереть человека - это его убить. Иначе нельзя делать вид, что кого-то не существует. Вуди - мой друг, фанат "Никс", как и я. И я знаю, как ему сейчас сложно".

Через несколько дней Ли написал в Twitter: "Я глубоко извиняюсь. Мои слова были неправильными. Я не терплю и никогда не буду оправдывать сексуальные домогательства и насилие. Такие действия наносят реальный вред, который нельзя минимизировать".

I Deeply Apologize. My Words Were WRONG. I Do Not And Will Not Tolerate Sexual Harassment, Assault Or Violence. Such Treatment Causes Real Damage That Can't Be Minimized.-Truly, Spike Lee. — Spike Lee (@SpikeLeeJoint) June 13, 2020

В начале 90-х годов, когда Вуди Аллен ушел от своей жены Миа Фэрроу и стал жить с 21-летней приемной дочерью Сун-И, другая дочь, 7-летняя Дилан Фэрроу, заявила, что Аллен до нее домогался. По словам самого режиссера, эту историю внушила девочке мать как дополнительный аргумент в суде по установлению опеки над детьми.

Бывшая жена Вуди Аллена, актриса Миа Фэрроу с сыном Роном Фэрроу

Его версию подтвердили врачи, проводившие обследование ребенка. Опровергает ее тот факт, что во время суда Вуди Аллен отказался от показаний с использованием полиграфа. В итоге, хоть история с домогательствами не была доказана, суд оставил опеку над детьми матери. Спустя много лет, во время активности движения #MeToo, Дилан Фэрроу вновь вспомнила ту историю. И с тех пор активисты преследуют Аллена.