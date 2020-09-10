Кевина Спейси снова обвиняют в сексуальном домогательстве

Американский актер Энтони Рэпп подал в суд на Кевина Спейси из-за сексуальных домогательств.

Знаменитый актер Энтони Рэпп, известный по сериалам Звездный путь: Дискавери, Секретные материалы, Закон и порядок, а также еще один мужчина, подписавшийся как CD и пожелавший сохранить свое имя в секрете, обвиняют не менее известного актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах в 1980-х, когда оба были младше 18 лет.

Отмечается, что Верховный суд штата Нью-Йорк на Манхэттене принял иск к рассмотрению.

В иске Рэпп подробно изложил все сказанное им ранее публично о том, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, Спейси совершил сексуальные домогательства в отношении его на вечеринке. Второй обвинитель, оставшийся анонимным, заявляет, что 1980-х годах между ним и Кевином Спейси были половые отношения в квартире актера, а во время последнего визита тот сделал попытку его изнасиловать.

Как известно, Энтони Рэпп первым заговорил о сексуальных домогательствах со стороны Кевина Спейси в интервью BuzzFeed в 2017 году. В ответ на слова Рэппа Спейси совершил каминг-аут, признав свою гомосексуальность. После откровений Рэппа еще 15 человек обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. А карьера Спейси была разрушена.

В июле 2019 года с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах к 18-летнему сыну телеведущей Хезер Анру в связи с отсутствием доступа к уликам. Сейчас актер ведет уединенный образ жизни.

Издание Hollywood Reporter отмечает, что адвокат Кевина Спейси пока не прокомментировал новый иск.

Напомним, 26-летнего американского актера Энсела Эльгорта обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой. Жертва не стала раскрывать свое имя.

Вскоре Энсел Эльгорт отреагировал на обвинения пользовательницы Twitter, которая заявила, что актер ее изнасиловал, когда ей было 17.