"Парень моей мечты": Лейтон Мистер из "Сплетницы" родила во второй раз

34-летняя Лейтон Митер, звезда американского сериала "Сплетница", и ее 40-летний муж Адам Броуди стали родителями во второй раз. Пока неизвестно, когда именно прошли роды и как назвали малыша.
Как сообщает издание The Daily Mail, Адам очень рад появлению в семье второго ребенка, а именно мальчика.
"У меня мальчик, и он просто мечта. Он парень моей мечты", - поделился актер радостной новостью.
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Напомним, Адам и Лейтон поженились в 2014 году. У актеров уже подрастает четырехлетняя дочка, которую зовут Арло Дэй. В апреле стало известно, звезда сериала "Сплетница" беременна во второй раз, поскольку ее на прогулке заметили папарацци.