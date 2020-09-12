"Парень моей мечты": Лейтон Мистер из "Сплетницы" родила во второй раз

В актерской семье Лейтон Мистер и Адама Броуди пополнение.

34-летняя Лейтон Митер, звезда американского сериала "Сплетница", и ее 40-летний муж Адам Броуди стали родителями во второй раз. Пока неизвестно, когда именно прошли роды и как назвали малыша.

Как сообщает издание The Daily Mail, Адам очень рад появлению в семье второго ребенка, а именно мальчика.

"У меня мальчик, и он просто мечта. Он парень моей мечты", - поделился актер радостной новостью.

View this post on Instagram A post shared by Leighton Meester (@itsmeleighton) on Aug 21, 2019 at 12:05pm PDT

Напомним, Адам и Лейтон поженились в 2014 году. У актеров уже подрастает четырехлетняя дочка, которую зовут Арло Дэй. В апреле стало известно, звезда сериала "Сплетница" беременна во второй раз, поскольку ее на прогулке заметили папарацци.