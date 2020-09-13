Все в белом: Катя Осадчая устроила шумную вечеринку по случаю своего дня рождения

По случаю своего дня рождения Катя Осадчая устроила веселую вечеринку во дворе своего загородного дома, в котором проживает с мужем Юрием Горбуновым.
На праздник ведущая пригласила своих звездных друзей, среди которых были замечены Оля Полякова, Потап, Настя Каменских. В своих Instagram Stories гости делились множественными снимками с вечеринки.
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Вечеринка прошла в особом стиле. Катя выбрала цветом своего праздника - белый. Так, что все гости придерживались дресс-кода, кроме Потапа, который надел помимо "нужного" цвета - темно синий пиджак.
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Также на праздновании выступил артист Дмитрий Шуров, который на днях выпустил совместную песню с Джамалой. Вместе с Дмитрием выступил и Юрий Горбунов, спев для своей супруги.
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Как написала в своем Instagram ведущая, то это выступление было для нее сюрпризом.