Все в белом: Катя Осадчая устроила шумную вечеринку по случаю своего дня рождения

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая в компании звездных друзей отпраздновала день рождения. Вчера, 12 сентября, телезвезде исполнилось 37 лет.

По случаю своего дня рождения Катя Осадчая устроила веселую вечеринку во дворе своего загородного дома, в котором проживает с мужем Юрием Горбуновым.

На праздник ведущая пригласила своих звездных друзей, среди которых были замечены Оля Полякова, Потап, Настя Каменских. В своих Instagram Stories гости делились множественными снимками с вечеринки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 12 Сен 2020 в 6:41 PDT

Вечеринка прошла в особом стиле. Катя выбрала цветом своего праздника - белый. Так, что все гости придерживались дресс-кода, кроме Потапа, который надел помимо "нужного" цвета - темно синий пиджак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 12 Сен 2020 в 8:21 PDT

Также на праздновании выступил артист Дмитрий Шуров, который на днях выпустил совместную песню с Джамалой. Вместе с Дмитрием выступил и Юрий Горбунов, спев для своей супруги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 13 Сен 2020 в 5:24 PDT

Как написала в своем Instagram ведущая, то это выступление было для нее сюрпризом.