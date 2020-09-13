"Если дадут "Народного" - откажусь": Потап признался, почему не отказался от звания Заслуженного артиста

Украинский рэпер и продюсер рассказал Кате Осадчей, почему не отказался от звания Заслуженного артиста Украины.

Известный украинский продюсер и рэпер Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) признался, почему не отказался от звания Заслуженного артиста Украины.

По словам артиста, что принял звание ради украинской хип-хоп культуры, ведь мужчина стал первым представителем реп-музыки, получивший такое почетное внимание.

"Если дадут "Народного" - откажусь. Того, что имею, для меня достаточно. Я сделал это, потому что должен был быть первым артистом в рэп-музыке, получившим это звание. Это еще одно достижение", - заявил Потап в интервью программы "Светская жизнь" с Екатериной Осадчей.

Кроме этого, украинский рэпер рассказал, как отпраздновал получение звания: "Все говорили, что надо выставлять бутылку. Немного было выпито, не более 10 бутылок украинского вина".

Напомним, основатель продюсерского центра MOZGI Entertainment, лидер группы Mozgi Алексей Потапенко отреагировал на получение звания Заслуженного артиста Украины, которым удостоил его президент Владимир Зеленский.

Как сообщалось ранее, Потап опубликовал на странице в Instagram милые снимки, на которых позирует в компании Насти Каменских.