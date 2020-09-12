В элегантном наряде: Елена Зеленская покорила безупречным видом (Фото)

Супруга президента Владимира Зеленского появилась на публике в стильном наряде.

Первая леди Елена Зеленская сообщила, что Украина официально получила статус полноправной участницы "Партнерства Биарриц". Об этом она сообщила на своей официальной странице в Инстаграм.

"С одной стороны - это уже результат, но с другой - только начало пути к установлению равных возможностей для всех украинцев", - написала Зеленская.

Первая леди Украины появилась на мероприятии наряду с премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и послами стран Европы.

View this post on Instagram A post shared by Olena Zelenska (@olenazelenska_official) on Sep 12, 2020 at 12:40am PDT

Для выхода в свет первая леди Украины выбрала элегантное платье-футляр синего цвета с асимметричным вырезом. Стройную талию она выделила тонким черным поясом с пряжкой, который сочетался с лакированными туфлями-лодочками на невысоком каблуке. Свой образ Зеленская завершила аккуратной укладкой и нежным макияжем.

Напомним, Елена Зеленская рассказала, как перенесла коронавирус.

Также, недавно первая леди провела экскурсию по Мариинскому дворцу для учеников одной из киевских школ.