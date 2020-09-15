Счастливого дня рождения сегодня: принц Гарри принимает поздравления от королевской семьи

Старший брат Гарри, принц Уильям, с которым они были особенно дружны до переезда Гарри и его жены Меган Маркл в США, опубликовал свое поздравление в официальном Instagram Кенсингтонского дворца.
На фото, которое Уильям и Кейт Миддлтон выбрали для поздравления, они запечатлены вместе на спортивном мероприятии: братья соревнуются в беге и выглядят очень счастливыми. Стоит отметить, на снимке нет супруги Гарри Меган.
"Желаем принцу Гарри счастливого дня рождения сегодня", — говорится в подписи под фото.
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"Нам просто нравится вспоминать, как он был здесь счастлив", "Хорошие старые времена", "Он выглядит здесь намного счастливее, чем в последнее время", — комментируют фото подписчики.
На официальной странице королевы Елизаветы в Instagram также опубликовано поздравление Гарри с днем рождения.
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Wishing The Duke of Sussex a very happy birthday! . The Queen and The Duke during a Queen’s Young Leaders reception at Buckingham Palace in 2017.
Фото королевы и ее внука, сделанное во время приема для молодых лидеров в Букингемском дворце в 2017 году, подписано так: "Желаем герцогу Сассекскому счастливого дня рождения!".
С днем рождения Гарри также поздравили принц Чарльз и Камилла Корнуолльская.
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Они выбрали два фото: смеющегося, счастливого Гарри, а также фото принца с отцом на трибунах Invictus Games.