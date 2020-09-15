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Счастливого дня рождения сегодня: принц Гарри принимает поздравления от королевской семьи

Счастливого дня рождения сегодня: принц Гарри принимает поздравления от королевской семьи
13:45 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter.com
Сегодня, 15 сентября, принц Гарри отмечает свой 36-й день рождения. И хотя сейчас он находится далеко от своих родных, члены королевского семейства шлют ему теплые поздравления.

Старший брат Гарри, принц Уильям, с которым они были особенно дружны до переезда Гарри и его жены Меган Маркл в США, опубликовал свое поздравление в официальном Instagram Кенсингтонского дворца.

На фото, которое Уильям и Кейт Миддлтон выбрали для поздравления, они запечатлены вместе на спортивном мероприятии: братья соревнуются в беге и выглядят очень счастливыми. Стоит отметить, на снимке нет супруги Гарри Меган.

"Желаем принцу Гарри счастливого дня рождения сегодня", — говорится в подписи под фото.

 
 
 
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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

"Нам просто нравится вспоминать, как он был здесь счастлив", "Хорошие старые времена", "Он выглядит здесь намного счастливее, чем в последнее время", — комментируют фото подписчики.

На официальной странице королевы Елизаветы в Instagram также опубликовано поздравление Гарри с днем рождения.

 
 
 
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Wishing The Duke of Sussex a very happy birthday! . The Queen and The Duke during a Queen’s Young Leaders reception at Buckingham Palace in 2017.

Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Фото королевы и ее внука, сделанное во время приема для молодых лидеров в Букингемском дворце в 2017 году, подписано так: "Желаем герцогу Сассекскому счастливого дня рождения!".

С днем рождения Гарри также поздравили принц Чарльз и Камилла Корнуолльская.

 
 
 
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Публикация от Clarence House (@clarencehouse)

По кому скучает принц Гарри: с кем из королевской семьи у него самая крепкая связь

Они выбрали два фото: смеющегося, счастливого Гарри, а также фото принца с отцом на трибунах Invictus Games.

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Все по теме:

Принц Гарри, Королевская семья, День рождение.

Автор:

Телеграф
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