Счастливого дня рождения сегодня: принц Гарри принимает поздравления от королевской семьи

Сегодня, 15 сентября, принц Гарри отмечает свой 36-й день рождения. И хотя сейчас он находится далеко от своих родных, члены королевского семейства шлют ему теплые поздравления.

Старший брат Гарри, принц Уильям, с которым они были особенно дружны до переезда Гарри и его жены Меган Маркл в США, опубликовал свое поздравление в официальном Instagram Кенсингтонского дворца.

На фото, которое Уильям и Кейт Миддлтон выбрали для поздравления, они запечатлены вместе на спортивном мероприятии: братья соревнуются в беге и выглядят очень счастливыми. Стоит отметить, на снимке нет супруги Гарри Меган.

"Желаем принцу Гарри счастливого дня рождения сегодня", — говорится в подписи под фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 15 Сен 2020 в 12:01 PDT

"Нам просто нравится вспоминать, как он был здесь счастлив", "Хорошие старые времена", "Он выглядит здесь намного счастливее, чем в последнее время", — комментируют фото подписчики.

На официальной странице королевы Елизаветы в Instagram также опубликовано поздравление Гарри с днем рождения.

Фото королевы и ее внука, сделанное во время приема для молодых лидеров в Букингемском дворце в 2017 году, подписано так: "Желаем герцогу Сассекскому счастливого дня рождения!".

С днем рождения Гарри также поздравили принц Чарльз и Камилла Корнуолльская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Clarence House (@clarencehouse) 15 Сен 2020 в 12:00 PDT

Они выбрали два фото: смеющегося, счастливого Гарри, а также фото принца с отцом на трибунах Invictus Games.