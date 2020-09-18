"Невероятная пара": Катя Осадчая покорила пляжным фото с Горбуновым

Ведущая "Светской жизни" поделилась первыми совместными фотографиями со звездным мужем, которые были сделаны во время отдыха в солнечной Турции.

Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились в путешествие в Турцию. Напомним, что поездка в солнечный уголок для телеведущей в этом году не является первой.

По случаю дня рождения коллеги подарили Осадчей путевку в Турцию, а именно - в город Генек. Они устроили звезде маленькие каникулы и она невероятно рада этому.

Фотографии появились на официальной странице звезды в Инстаграм. "Счастливое время - время воспоминаний", - подписала кадры Катя Осадчая.

View this post on Instagram A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha) on Sep 17, 2020 at 4:57am PDT

Отправились в романтическое путешествие супруги вдвоем. Осадчая и Горбунов позировали на фоне бескрайнего моря под красивой аркой.

На снимках Осадчая запечатлена в длинном сарафане, шляпе и белых шлепанцах. Завершила look солнцезащитными очками. А вот Юрий Горбунов позировал рядом с любимой в total white look, состоящем из футболки, шорт и обуви.

"Всем добра!" - разместил на личной странице Инстаграма Заслуженный артист Украины.

View this post on Instagram A post shared by Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) on Sep 17, 2020 at 2:27am PDT

Как сообщалось ранее, Катя Осадчая устроила шумную вечеринку по случаю своего дня рождения.