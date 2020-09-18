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"Невероятная пара": Катя Осадчая покорила пляжным фото с Горбуновым

"Невероятная пара": Катя Осадчая покорила пляжным фото с Горбуновым
Обновлено 09:30 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Ведущая "Светской жизни" поделилась первыми совместными фотографиями со звездным мужем, которые были сделаны во время отдыха в солнечной Турции.

Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились в путешествие в Турцию. Напомним, что поездка в солнечный уголок для телеведущей в этом году не является первой.

По случаю дня рождения коллеги подарили Осадчей путевку в Турцию, а именно - в город Генек. Они устроили звезде маленькие каникулы и она невероятно рада этому.

Фотографии появились на официальной странице звезды в Инстаграм. "Счастливое время - время воспоминаний", - подписала кадры Катя Осадчая.

 
 
 
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Отправились в романтическое путешествие супруги вдвоем. Осадчая и Горбунов позировали на фоне бескрайнего моря под красивой аркой.

На снимках Осадчая запечатлена в длинном сарафане, шляпе и белых шлепанцах. Завершила look солнцезащитными очками. А вот Юрий Горбунов позировал рядом с любимой в total white look, состоящем из футболки, шорт и обуви.

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"Всем добра!" - разместил на личной странице Инстаграма Заслуженный артист Украины.

 
 
 
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Как сообщалось ранее, Катя Осадчая устроила шумную вечеринку по случаю своего дня рождения.

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Все по теме:

Турция, Катя Осадчая, Юрий Горбунов.

Автор:

Телеграф
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