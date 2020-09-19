"Быть мамой - самая сложная работа в мире!" Джамала поделилась милыми семейными фото

Известная украинская исполнительница устроила семейную фотосессию и поделилась новыми снимками с поклонниками.

Украинская певица Джамала порадовала поклонников на своей официальной странице в Инстаграм серией трогательных фото. На новых снимках 37-летняя певица запечатлена в компании детей и любимого мужа Сеит-Бекира Сулейманова.

Также Джамала показала, как обустроила детскую комнату. Примечательно, что там есть много игрушек, спортивная детская лесенка, на которой сфотографировали Эмира - старшого сына супругов.

На фото также есть младший братик Эмира - Селим-Гирай. Напомним, что артистка родила младшего только этим летом.

View this post on Instagram A post shared by Jamala (@jamalajaaa) on Sep 18, 2020 at 10:49pm PDT

"Быть мамой - самая сложная работа в мире! Ты как вечный двигатель - не выключаешься никогда", - призналась Джамала.

Также певица отметила, что она имеет привычку припоминать, что не "купила памперсов на два разные размеры", или что Эмир совсем не имеет осенних вещей.

"И еще очень-очень-очень большой список мыслей, которые крутятся в твоей голове!" - подытожила Джамала.

Как сообщалось ранее, Джамала и Pianoбой представили дуэтную песню.