Скачать
Вторник, 22.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 21 сентября: нардепа Юрченко арестовали, заявление Фокина по Донбассу
Итоги 21 сентября: нардепа Юрченко арестовали, заявление Фокина по Донбассу
"Нужны факты": Помпео обещает "справедливую реакцию" США на отравление Навального
"Нужны факты": Помпео обещает "справедливую реакцию" США на отравление Навального
Умер известный украинский богатырь
Умер известный украинский богатырь
"Решил попробовать что-то новое": Алина Гросу развелась с мужем
"Решил попробовать что-то новое": Алина Гросу развелась с мужем

Во Франции скончался актер, сыгравший главного злодея в фильме о Джеймсе Бонде

Во Франции скончался актер, сыгравший главного злодея в фильме о Джеймсе Бонде
Обновлено 01:09 Сегодня Телеграф Al Arabiya Фото: Твиттер
Британско-французский актер Майкл Лонсдейл, наиболее известный как главный антагонист в "Лунном гонщике", умер в понедельник в возрасте 89 лет.

Как сообщил AFP агент актера Оливье Луазо, Лонсдейл умер в своем доме в Париже.

Лонсдейл за свою шестидесятилетнюю карьеру снялся в более, чем двухстах картин. Он играл роли, как в экспериментальных артхаусных постановках, так и в высокобюджетных фильмах для широкой аудитории.

Пиком его карьеры стала роль монаха-трапписта в "О богах и людях" в 2010 году.

Сюжет основанной ленты показывает историю семи французских монахов, которых похитили из своего монастыря, а затем убили во время гражданской войны Алжире в 1996 году.

За эту роль в 2011 году Лонсдейл получил свою первую и единственную награду "Сезар", французскую версию "Оскара", как лучший актер второго плана . 

 

Умер известный украинский богатырь

Впрочем миллионы людей запомнили его за роль Хьюго Дракса из фильма бондианы "Лунный гонщик". Фильм был снят в 1979 году, а роль известного британского шпиона сыграл Роджер Мур.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Франция, Майкл Лонсдейл, Лунный гонщик.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умер известный украинский богатырь
02 Козерогов ждет отличный день, а Овнов - большие трудности: гороскоп на завтра 22 сентября
03 В Ворзеле под Киевом застрелили мужчину: в сети заподозрили связь с масштабной операцией полиции
04 Скандального нардепа Юрченко арестовали
05 "Вдохновляет не забывать о любви к своему телу": Холли Берри показала роскошную фигуру (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Россия нагло присвоила себе киевского князя Владимира: новая книга вызывает недоумение
Россия нагло присвоила себе киевского князя Владимира: новая книга вызывает недоумение
Во Львове подростки зверски убили двоих бездомных: все подробности дикого преступления
Во Львове подростки зверски убили двоих бездомных: все подробности дикого преступления
Футболки с Путиным и флагами России: в Украине разгорелся скандал из-за российского онлайн-магазина
Футболки с Путиным и флагами России: в Украине разгорелся скандал из-за российского онлайн-магазина
Звезда 90-х по заказу главарей боевиков приехала в Горловку: в сети насмехаются над Ириной Салтыковой
В сети насмехаются над Ириной Салтыковой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь