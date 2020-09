Во Франции скончался актер, сыгравший главного злодея в фильме о Джеймсе Бонде

Как сообщил AFP агент актера Оливье Луазо, Лонсдейл умер в своем доме в Париже.

Лонсдейл за свою шестидесятилетнюю карьеру снялся в более, чем двухстах картин. Он играл роли, как в экспериментальных артхаусных постановках, так и в высокобюджетных фильмах для широкой аудитории.

Пиком его карьеры стала роль монаха-трапписта в "О богах и людях" в 2010 году.

Сюжет основанной ленты показывает историю семи французских монахов, которых похитили из своего монастыря, а затем убили во время гражданской войны Алжире в 1996 году.

За эту роль в 2011 году Лонсдейл получил свою первую и единственную награду "Сезар", французскую версию "Оскара", как лучший актер второго плана .

"We are very sad to learn of the passing of Michael Lonsdale, who played Hugo Drax in Moonraker. He was an extraordinarily talented actor and a very dear friend. Our thoughts are with his family and friends at this sad time” – Michael G. Wilson and Barbara Broccoli. pic.twitter.com/oMepLcSP0d

— James Bond (@007) September 21, 2020