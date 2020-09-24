Фреймут провела ликбез для подписчиков, как правильно есть хлеб и бутерброды

"Как правильно есть хлеб? Кусать? Нет! Хлеб можно лишь щипать и этому есть объяснение. Когда-то, обычай родом из Англии, считалось, что у плоха та хозяйка, у которой твердый хлеб. Если ее гости щипают хлеб, то это значит, что он свежий", - рассказала она в Instagram.
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Як правильно їсти хліб? Кусати? Розрізати? Ні. Хліб завжди відщипуємо. Навіть, якщо подали булочку та окремо масло, розрізати її навпіл не етикетно. Відламуємо шматочок - і його мастимо. #етикетзфреймут @contemporary_manners @snowdrop_publishing @debretts1769
Также, отвечая на вопросы в комментариях, Фреймут пояснила, что готовые бутерброды отщипывать не стоит.
"Открытые сандвичи едим с приборами. Закрытые - кусаем. Чистый хлеб - отщипываем", - отметила она.
Напомним, вечером 23 сентября украинская певица Светлана Тарабарова стала мамой во второй раз. Сегодня кадры из роддома попали в сеть.