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Фреймут провела ликбез для подписчиков, как правильно есть хлеб и бутерброды

Фреймут провела ликбез для подписчиков, как правильно есть хлеб и бутерброды
Обновлено 23:51 Чт, 24 Сентябрь 2020 Телеграф Фото: Твиттер
Известная украинская телеведущая, журналистка и модель Ольга Фреймут рассказала, как правильно кушать хлеб.

"Как правильно есть хлеб? Кусать? Нет! Хлеб можно лишь щипать и этому есть объяснение. Когда-то, обычай родом из Англии, считалось, что у плоха та хозяйка, у которой твердый хлеб. Если ее гости щипают хлеб, то это значит, что он свежий", - рассказала она в Instagram. 

 

Также, отвечая на вопросы в комментариях, Фреймут пояснила, что готовые бутерброды отщипывать не стоит. 

"Открытые сандвичи едим с приборами. Закрытые - кусаем. Чистый хлеб - отщипываем", - отметила она. 

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Напомним, вечером 23 сентября украинская певица Светлана Тарабарова стала мамой во второй раз. Сегодня кадры из роддома попали в сеть. 

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Хлеб, Этикет, Ольга Фреймут.

Автор:

Телеграф
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