Фреймут провела ликбез для подписчиков, как правильно есть хлеб и бутерброды

Известная украинская телеведущая, журналистка и модель Ольга Фреймут рассказала, как правильно кушать хлеб.

"Как правильно есть хлеб? Кусать? Нет! Хлеб можно лишь щипать и этому есть объяснение. Когда-то, обычай родом из Англии, считалось, что у плоха та хозяйка, у которой твердый хлеб. Если ее гости щипают хлеб, то это значит, что он свежий", - рассказала она в Instagram.

Также, отвечая на вопросы в комментариях, Фреймут пояснила, что готовые бутерброды отщипывать не стоит.

"Открытые сандвичи едим с приборами. Закрытые - кусаем. Чистый хлеб - отщипываем", - отметила она.

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