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Заболевшая коронавирусом украинская журналистка пожаловалась на травлю

Заболевшая коронавирусом украинская журналистка пожаловалась на травлю
Обновлено 11:07 Сегодня Телеграф Фото: facebook
29 сентября украинская журналистка Ольга Бесперстова сообщила на своей странице в Фейсбуке о том, что заболела коронавирусом.

Ольга рассказала, что как только ее диагноз подтвердился(вторник, 27 сентября), она обзвонила всех с кем контактировала. Никто и не думал упрекнуть в том, что теперь и они могут заболеть, в трубке она слышала только слова поддержки. Также, Ольга сообщила новость и маминой подруге, по совместительству соседке. Та поохала, но такая реакция для пожилого человека вполне приемлема.

А вчера, 30 сентября, та соседка позвонила маме Ольги и вместо обычного разговора "о тем, о сем" начала обвинять ее в том, что та заболела. Журналистка решила подключится к разговору, а так, как в контакте с соседкой не была ни Ольга, ни ее мама, то объяснить, что она могла заразиться где-угодно. Тем более, Ольга сразу же рассказала ей о своем диагнозе. 

Пыталась что-то объяснить (что ни у меня, ни у мамы с ней контактов не было, что она точно так же могла подцепить заразу, что поставила ее в известность сразу же и ничего не скрывала) – бесполезно. Шесть лет теснейшего общения. Добрейшая старушка. Ей так обидно, так жалко себя... - написала журналистка.

В отдельно взятом доме стряслись Новые Санжары. Как только во вторник утром подтвердился диагноз, позвонила всем, с кем...

Опубликовано Ольгой Бесперстовой Четверг, 1 октября 2020 г.

В комментариях ее подписчики подхватили эту тему, поделившись своими мыслями по этому поводу. Все единогласно списали такое поведение соседки на страх и возраст.

"Очень печально, что у нас такое общество себялюбивых паникеров", "Обычно такая реакция у людей , любящих впадать в крайности", "Так не тільки з літніми людьми. Зараз багато в кого логічне мислення відключається.", "Её отпустит. Это эмоциональный всплеск" - пишут в комментариях.

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Ранее Ольга Бесперстова написала что Covid-19 не особо изменил ее жизнь. Ольга как и раньше делает зарядку, общается с подругами по телефону, как что-то писала, так и пишет. Из минусов журналистка считает только то, что нет обоняния, нет аппетита и нужно очень много пить. Также она побаивается за свою маму, ведь живя в одной квартире сложно изолироваться.

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Журналист, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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