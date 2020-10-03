Скачать
Суббота, 03.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Азербайджан атакует "столицу" Карабаха Степанакерт: где это на карте и что известно о разрушениях
Азербайджан атакует "столицу" Карабаха Степанакерт: где это на карте и что известно о разрушениях
Азербайджан и Армения сделали заявление о переговорах по поводу Карабаха
Азербайджан и Армения сделали заявление о переговорах по поводу Карабаха
"Хруст скорпиона": девушка-боец ММА исполнила редчайший прием в октагоне (видео)
"Хруст скорпиона": девушка-боец ММА исполнила редчайший прием в октагоне (видео)
Как выглядит самая высокооплачиваемая актриса по версии Forbes: пикантные фото
Как выглядит самая высокооплачиваемая актриса по версии Forbes: пикантные фото

"Не один год боролся с болезнью". Стало известно, от чего умер певец Александр Кальянов

"Не один год боролся с болезнью". Стало известно, от чего умер певец Александр Кальянов
Обновлено 18:01 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Российский музыкант Юрий Лоза раскрыл причину смерти певца и композитора Александра Кальянова.

Известный шансонье Александр Кальянов ушел из жизни в 73 года. Как сообщил его коллега Юрий Лоза на личной странице в Facebook, причиной смерти музыканта стал рак, с которым мужчина боролся на протяжении трех лет.

Лоза отметил, что Кальянов мало с кем общался в последнее время, так как не хотел никого грузить своими проблемами: "Борьба была неравной - рак оказался сильнее... Царствие Небесное!"

Также Лоза вспомнил, что познакомился со звукорежиссером в 1984 году, когда записывал первый вариант известной песни "Плот". Он добавил, что Кальянов был "ярым звуковым перфекционистом".

Александр Кальянов

О смерти шансонье также упомянул его близкий друг Владимир Пресняков-старший, который рассказал, что Александр Кальянов боролся с болезнью, но тот никогда не подавал вида и не говорил о своем плохом самочувствии: "Сейчас я сильно потрясен этим. Потому что ну как-то не верится во все это".

Супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин вспомнил, что в начале августа Кальянов приезжал к ним в гости и привез им раритетный немецкий ламповый приемник, который музыкант специально купил звездной чете. Видео встречи юморист выложил на своей официальной странице в Инстаграм.

 
 
 
View this post on Instagram

Ушёл из жизни наш друг Александр Кальянов, прекрасный музыкант и человек. В начале августа он был у нас в гостях с подарком - привёз раритетный немецкий ламповый приёмник, который специально для нас нашёл и купил. Я записывал это видео как инструкцию по пользованию, а получилось, что это о память о последней встрече с Сашей. Он уже не один год боролся с тяжёлой болезнью, но в этот приезд уже говорил, что предчувствует скорый уход, не хотелось в это верить. Очень близкий человек был для Аллы. Большой путь вместе прошли. Саша, спасибо тебе за общение, за музыку, будет тебя не хватать, но мы будем теперь принимать сигналы по твоему приёмнику. Соболезнования всем близким

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on

Напомним, что о смерти российского эстрадного певца, композитора и аранжировщика Александра Кальянова сообщила на своей странице в Инстаграм Алла Пугачева.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Смерть, Александр Кальянов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сначала посадили самолет с сыном командующего ВВС: в катастрофе Ан-26 всплыла резонансная деталь
02 Ан-2 превратили в беспилотники: как Азербайджан вскрывает армянские системы ПВО в Нагорном Карабахе
03 Украина, Грузия, Азербайджан и Турция могут объединиться: в чем выгода?
04 Бои за Нагорный Карабах: что известно о потерях и ситуации на утро 3 октября
05 Зеленский четко очертил позицию Украины относительно войны между Арменией и Азербайджаном
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Может пора звонить Баканову? В командовании ВВС дерзко ответили по поводу сенсационного заявления Кучера о катастрофе Ан-26
Может пора звонить Баканову? В командовании ВВС дерзко ответили по поводу сенсационного заявления Кучера о катастрофе Ан-26
Бои за Нагорный Карабах: что известно о потерях и ситуации на утро 3 октября
Бои за Нагорный Карабах: что известно о потерях и ситуации на утро 3 октября
Больному COVID-19 Трампу дали экспериментальное лекарство
Больному COVID-19 Трампу дали экспериментальное лекарство
Чем будут удивлять новые &quot;Танці с зірками&quot;: секреты шестого эфира
Чем будут удивлять новые "Танці с зірками": секреты шестого эфира
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь