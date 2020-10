"Не один год боролся с болезнью". Стало известно, от чего умер певец Александр Кальянов

View this post on Instagram

Ушёл из жизни наш друг Александр Кальянов, прекрасный музыкант и человек. В начале августа он был у нас в гостях с подарком - привёз раритетный немецкий ламповый приёмник, который специально для нас нашёл и купил. Я записывал это видео как инструкцию по пользованию, а получилось, что это о память о последней встрече с Сашей. Он уже не один год боролся с тяжёлой болезнью, но в этот приезд уже говорил, что предчувствует скорый уход, не хотелось в это верить. Очень близкий человек был для Аллы. Большой путь вместе прошли. Саша, спасибо тебе за общение, за музыку, будет тебя не хватать, но мы будем теперь принимать сигналы по твоему приёмнику. Соболезнования всем близким