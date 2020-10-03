"Не один год боролся с болезнью". Стало известно, от чего умер певец Александр Кальянов

Известный шансонье Александр Кальянов ушел из жизни в 73 года. Как сообщил его коллега Юрий Лоза на личной странице в Facebook, причиной смерти музыканта стал рак, с которым мужчина боролся на протяжении трех лет.
Лоза отметил, что Кальянов мало с кем общался в последнее время, так как не хотел никого грузить своими проблемами: "Борьба была неравной - рак оказался сильнее... Царствие Небесное!"
Также Лоза вспомнил, что познакомился со звукорежиссером в 1984 году, когда записывал первый вариант известной песни "Плот". Он добавил, что Кальянов был "ярым звуковым перфекционистом".
О смерти шансонье также упомянул его близкий друг Владимир Пресняков-старший, который рассказал, что Александр Кальянов боролся с болезнью, но тот никогда не подавал вида и не говорил о своем плохом самочувствии: "Сейчас я сильно потрясен этим. Потому что ну как-то не верится во все это".
Супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин вспомнил, что в начале августа Кальянов приезжал к ним в гости и привез им раритетный немецкий ламповый приемник, который музыкант специально купил звездной чете. Видео встречи юморист выложил на своей официальной странице в Инстаграм.
View this post on Instagram
Ушёл из жизни наш друг Александр Кальянов, прекрасный музыкант и человек. В начале августа он был у нас в гостях с подарком - привёз раритетный немецкий ламповый приёмник, который специально для нас нашёл и купил. Я записывал это видео как инструкцию по пользованию, а получилось, что это о память о последней встрече с Сашей. Он уже не один год боролся с тяжёлой болезнью, но в этот приезд уже говорил, что предчувствует скорый уход, не хотелось в это верить. Очень близкий человек был для Аллы. Большой путь вместе прошли. Саша, спасибо тебе за общение, за музыку, будет тебя не хватать, но мы будем теперь принимать сигналы по твоему приёмнику. Соболезнования всем близким
Напомним, что о смерти российского эстрадного певца, композитора и аранжировщика Александра Кальянова сообщила на своей странице в Инстаграм Алла Пугачева.