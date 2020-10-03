"Не один год боролся с болезнью". Стало известно, от чего умер певец Александр Кальянов

Российский музыкант Юрий Лоза раскрыл причину смерти певца и композитора Александра Кальянова.

Известный шансонье Александр Кальянов ушел из жизни в 73 года. Как сообщил его коллега Юрий Лоза на личной странице в Facebook, причиной смерти музыканта стал рак, с которым мужчина боролся на протяжении трех лет.

Лоза отметил, что Кальянов мало с кем общался в последнее время, так как не хотел никого грузить своими проблемами: "Борьба была неравной - рак оказался сильнее... Царствие Небесное!"

Также Лоза вспомнил, что познакомился со звукорежиссером в 1984 году, когда записывал первый вариант известной песни "Плот". Он добавил, что Кальянов был "ярым звуковым перфекционистом".

О смерти шансонье также упомянул его близкий друг Владимир Пресняков-старший, который рассказал, что Александр Кальянов боролся с болезнью, но тот никогда не подавал вида и не говорил о своем плохом самочувствии: "Сейчас я сильно потрясен этим. Потому что ну как-то не верится во все это".

Супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин вспомнил, что в начале августа Кальянов приезжал к ним в гости и привез им раритетный немецкий ламповый приемник, который музыкант специально купил звездной чете. Видео встречи юморист выложил на своей официальной странице в Инстаграм.

Напомним, что о смерти российского эстрадного певца, композитора и аранжировщика Александра Кальянова сообщила на своей странице в Инстаграм Алла Пугачева.