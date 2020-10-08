К кому ушел со сцены: какая у Жванецкого жена и дети, их семейные фото

Михаил Михайлович Жванецкий — известнейший писатель сатирик, который не нуждается в представлении. Но вот его личная жизнь всегда была "под прикрытием".

Свою личную жизнь артист не любит афишировать, а на вопросы о детях всегда отшучивался. Достоверно известно лишь об супруге сатирика Наталье и сыне Дмитрие.

"Верность — легкий признак недостатка ума" - говорит Михайл Жванецкий.

Эту фразу подтверждает и наличие в жизни артиста большого количества женщин, пять из которых подарили ему пятерых детей.

Что известно о женщинах Михаила Жванецкого?

Первой супругой сатирика стала Лариса Кулик, на которой он женился сразу после окончания института. Михаил очень любил Ларису, но их тяжелое материальное положение не устраивало маму его жены. Именно она и подталкивала юную Ларису подать на развод.

Спустя 10 лет они таки развелись по инициативе Ларисы, и как бы не хотел этого Михаил, он подчинился.

Есть слух, что во время своих гастролей по Сибири Жванецкий закрутил роман с женщиной, которая потом родила ему дочь. Однако Михаил девочку не признал.

После возвращения в Одессу, в 1970 году, Михаил Михайлович начал сотрудничать с командой КВН, где и познакомился с Надеждой Гайдук. Через 10 лет у пары родилась дочь Елизавета. Но оказалось, что у Жванецкого в Ленинграде была любовница, и Надя завершила отношения, записав дочь на свою фамилию.

Переехав в Москву Михаил Михайлович решил покорить телевидение. Волей случая, он познакомился с Татьяной, которая оказалась руководителем программы “Вокруг смеха”. Покорив сердце женщины, Жванецкий смог попасть и на телевидение.

После в жизни артиста появилась Регина Рывкина, которая работала сиделкой у больной мамы артиста. Воспользовалась положением она соблазнила актера, а после она забеременела и родила ему сына Андрея.

Следующие отношения у Михаила были с Венерой Умаровой. Их гражданский брак продлился около 10 лет. Девушка родила актеру сына Максима.

Второй официальной супругой Михаила Жванецкого стала простая девушка Наталья, которую он увидел в Аркадии на открытии Клуба одесситов. Отметим, что Наталья младше Михаила на 32 года.

В 1995 году у них родился сын Дмитрий. Мальчику дали фамилию отца. Дмитрий — единственный ребенок, который вырос с отцом. Он — гордость Михаила Михайловича.

Только в 2010 году супруги узаконили брак. Не было никаких пышных торжеств, просто регистрация. Пара вместе они уже около 30 лет.

Также у писателя есть еще одна дочь - Ольга. Мимолетный роман с ее матерью случился в Одессе. После она уехала в Новосибирск и там поняла, что беременна, но актеру женщина ничего не сказала. Сейчас отец и дочь тесно общаются.

Напомним, 7 октября 2020 года Михаил Жванецкий объявил о завершении карьеры и уходе со сцены. Причиной стали проблемы со здоровьем.

На счету сатирика множество известных шутливых монологов. Предлагаем посмотреть лучшие из их.

Отметим, что последний раз Михаил Жванецкий давал выступление в Киеве в марте 2019 года.